Vezirhan Spor idmanlarına devam ediyor
Vezirhan Spor, Bilecik’in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.01 Mart 2019 Cuma 12:36
Vezirhan Spor, Bilecik’in Vezirhan beldesi kapalı halı sahasında idmanlarına devam ediyor.
Vezirhan Belediyesi tarafından beldesine kazandırılan kapalı halı sahası gençlerin yanı sıra Vezirhan Spor’a hizmet vermeye başladı. İdmanını halı sahada yapan Vezirhan Spor’u Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’un yanı sıra AK Parti Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin ve belediye meclis üyesi adayları ziyaret etti.
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