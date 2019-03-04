Vezirhan motorcuları ağırladı
Bilecik’in Vezirahan Beldesi, Bilecik, Bursa ve İnegöl’den gelen motorcuları ağırladı.04 Mart 2019 Pazartesi 11:55
Bilecik’in Vezirahan Beldesi, Bilecik, Bursa ve İnegöl’den gelen motorcuları ağırladı.
Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Vezirhan tesisinde motorcularla bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Duymuş motorculara teşekkür etti. Ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Bilecik, Bursa ve İnegöl’den gelen motorcu kardeşlerimizi Vezirhan tesisinde ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
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