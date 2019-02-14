Vezirhan Belediyesi işçilerine yüzde 30 zam Vezirhan Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile 14 işçinin ücretine yüzde 30’luk zam yapıldı.

Vezirhan Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile 14 işçinin ücretine yüzde 30’luk zam yapıldı.

Vezirhan Belediyesinde gerçekleşen törende protokol, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ergün Duyan arasında imzalandı. Protokole göre; Vezirhan Belediyesinde Hizmet İş Sendikası’na bağlı 14 işçinin ücretine yüzde 30’luk zam yapıldı.

“İmzaladığımız sözleşme işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun”

İmzalanan sözleşme sonrası bir açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş "Belediyemizde hep beraber çalıştığımız işçi kardeşlerimizin bağlı bulundukları Hizmet İş Sendikasıyla işçilerimize yüzde 30 zam verilmesine dair 2 yıllık sözleşmemizi imzaladık. Beldemizin gelişip güzelleşmesinde büyük katkıları olan işçi kardeşlerimize imzalanan bu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, imzalanan sözleşme sonrası Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ergün Duyan, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’a verdikleri yüzde 30’luk zamdan dolayı tüm çalışanlar adına teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.