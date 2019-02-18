Vezirhan Belediyesi Engelliler ve Gaziler Derneğini ağırladı Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi Kıl Çadır Tesisleri İstanbul Anadolu Yakası Engelliler ve Gaziler Derneğini ağırladı.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi Kıl Çadır Tesisleri İstanbul Anadolu Yakası Engelliler ve Gaziler Derneğini ağırladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldeye yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Duymuş, “İstanbul Anadolu Yakası Engelliler ve Gaziler Derneğini belediyemiz kıl çadır tesislerinde ağırlamaktan onur duyduk. Hayatımızdaki engelleri kaldıralım yakınımızda ki etrafımızdaki insanlara yardımcı olalım faydalı olalım. Büyüklenmeye gurur yapmaya hiç gerek yok. Mütevazı olalım etrafımıza bakıp ders alalım” dedi.

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