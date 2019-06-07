Vezirhan Belediye Başkanının acı günü Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın babası Tahsin Ocak (76) hayatını kaybetti.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın babası Tahsin Ocak (76) hayatını kaybetti.

Vezirhan belde esnafı Hasan ve Turan Ocak ile Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın babası Tahsin Ocak (76) 3 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Vezirhan Merkez Cami’ndeöğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Vezirhan Belde mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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