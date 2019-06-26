0553 313 94 23

Veysel Kömürcü’ye göre AK Parti’yi bu yüzden zayıfladı! Dünyayı kurtaralım derken kendilerini kaybettiler

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, sosyal medya hesabından paylaştığı “Bizim Çocuklar” başlıklı paylaşımıyla Ak Parti’nin 17 yıl aradan sonra neden gerilemeye başladığının sebeplerini anlattı. Ak Parti’ye büyük başarılar kazandıran tabanı “Anadolu’nun yağız çocukları” olarak tanımlayan Kömürcü, “Makam ve mevki, para ve güç, saflık ve masumiyeti bozdu. Bizim delikanlılar, dünyayı kurtarma idealiyle çıktıkları yolda, kendilerini kaybetti.” dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
Veysel Kömürcü’ye göre AK Parti’yi bu yüzden zayıfladı! Dünyayı kurtaralım derken kendilerini kaybettiler

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Ak Parti’nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’u neden kaybetme nedenlerine ilişkin tartışmalar sürerken, ulvi ideallerle yola çıkan kadroların geldiği noktayı noktayı Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü ilginç bir dille kaleme aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı “Bizim Çocuklar” başlıklı paylaşımında, Ak Parti’ye gönül veren insanların yaşadığı değişim ve dönüşümü anlattı.

Anadolu’dan gelen saf yağız delikanlılar

Ak Parti’ye gönül veren gençler için “Onlar bizim kardeşlerimiz” diyen Kömürcü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar bizim kardeşlerimiz. Hepsi Anadolu’dan gelen yağız çocuklar. Saf ve temiz. İlim tahsil etmek için geldiler. İçlerinde yanan ilim aşkıyla geldiler İstanbula. Payitahtı öğrendiler. Payitahtın Payitaht olduğunun yılmaz savunucusu oluverdiler. Ümmetin yegane kurtarıcısı, ümmetin çocuklarının hem dünyasını hem ahiretini kurtaracak ağabeyleri oldular. Dünyayı kurtaracakları vakıflarda derneklerde yetiştiler, hemen akabinde dünyayı kurtaracak olanları yetiştirmek üzere görev
aldılar.


‘Bir avuçtuk biz göklere sığmayan
Bir avuçtuk biz cennete susayan’
onlardı.


28 şubat ve katsayı adaletsizliği ve başörtüsü gibi bir dönemin zulüm günlerinde; ezile ezile, yılmadan yorulmadan çarpışarak varoluşlarına anlam kazandırdılar.

Her şey cihad, her imkan Allahın rızası yolunda bir vesile idi. Siyasete de öyle başladılar. Bir dönem muhalif oldular, kısa süre siyaseten geldikleri ve gidecekleri yere doğru sövdüler.”

Rızkı veren Allah’tı ve bunun okulunu okumuşlardı

Kömürcü paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Sonra büyük büyük ağabeyleri Ak Parti’ye katıldı. E doğal olarak onlar artık Ak Partiliydi. En önde yürümeye can atıyorlardı. Çünkü kendilerine layık olan en öndü, daha aşağısı olmazdı. Bir an önce kurtarmaları gereken bir dünya vardı. O zamanlar sövdükleri adama şimdi isteyerek veya istemeyerek her gün methiyeler diziyorlar. O fotoğrafı oraya koymadan gözlerine uyku girmiyor. Bunu özellikle sosyal medyadan yapıyorlar ki, stratejik olsun. Çünkü tüm varlıkları ve konforları ve dahası istikballeri bu stratejiye bağlı. Halbuki Rızkı veren Allah’tı. Bunun okulunu okumuşlardı.”

Kibir ve ahlaki çöküş ondan sonra başladı

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, Ak Parti’nin samimiyetini ve toplum nezdindeki itibarını zedeleyen önemli noktaları vurguladığı paylaşımında, “İmkanlar oluştu Ak Partinin aldığı muazzam destek makamların kapılarını bizim delikanlılara açmıştı. Artık onlar, Hayrettin Karaman’ın tabiriyle “Ak Parti’nin Reis’ten daha havalı, ülkeyi kurtardığını zanneden züppeleri” olmuşlardı.

Anadolunun yiğit evlatları nihayet hakları olan! güce ve itibara kavuşmuş, yıllardır zoraki zaptettikileri kompleks ve ezikliklerinden kurtulma fırsatını Ak Parti sayesinde yakalamışlardı. Hakları olanı alacaklardı. Çünkü çok çalışıyorlar, gece gündüz partinin ve davanın yükünü omuzluyorlardı. Zaten süper zekalarıyla doktrin geliştirme, olağanüstü strateji belirleme, Türkiye’de ilkleri keşfetme gibi özellikleri vardı. Raporları da güzelce şişirip üstlerini de kandırdılar mı her şey tamamdı. 500 ise 1000, 1000 ise 1.500...
Tabi makamlar, imkanlar artmış, çürüme tam bu sırada başlamış, para iki dudakları arasında bir kelime olmuştu. Kibir ve ahlaki çöküş de bunlarla birlikte gelmişti.” ifadelerini kullandı.

Koskoca adam dürüm yiyecek hali yok ya

Kömürcü ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Çok vakit kaybedilmişti. Biran önce paralar toplanmalı, makama iyice yerleşilmeli, etrafta, iş yapacak, iş yaparken de ilerde rakip olmayacak, eleştirmeden koşulsuz itaat edecek, ve yalakalık da yapabilecek elemanlardan yakın ekip kurulmalıydı. O kadar iş! yalnız yapılamazdı tabi.

Özel şoförlü makam arabaları, maiyetle dolaşmalar, yanında fotoğrafçı gezdirmeler, kapıda sekreterler, ayfonlar çifter çifter. Çocukları da ihl verdiğin özel eğitim kurumuna beleş gönderdin mi tamamdır. E koskocaman adam, büyük adam, dürüm yiyecek hali yok ya. Olacak o kadar.

Odada tütsüler, meditasyonlu müzikler, klasiğinden, sufisine, enstrümentalden uzak doğusuna. Birkaç artistik fotoğraf, kitaplı pozlar, birkaç programa da kendimizi konuk yaptık mı, etiket de tamam. Üst baş, biraz danışıklı twit miwit de attırdık mıydı, görüntü de güzel. Bizim köylü delikanlı oldu size, kanaat önderi, hatta kral. Hakkı da buydu zaten. Personeline, ‘daha çok çalışın, bu işler Allah rızası kazandırır, aslansınız, kaplansınız, ama soru sormayın gebertirim, güzel çek, bir daha çek, feyse koyacam.’ tarzında emirler.

Dünyayı kurtarmak için çıktıkları yolda kendilerini kaybettiler

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Para akıyor, bu kadar parayı ne yapmak lazım? Evler, arabalar aldık, bir yere kadar. Faiz de haram. Dolar Avro da siyaseten ekonomimiz açısında pek sıcak bakmadığımız şeyler. Bankaya da yatıramıyoruz çünkü kaynağı malum. Yatırım yapmak lazım ama neye yapmak lazım?
Enerji ?
İnşaat/emlak ?
Otomotiv ?
Bizim Anadolunun yağız delikanlısı, oldu mu size bir de iş adamı, müteahhit. Dünyayı kurtaracağız ya, bu nedenle Müslümanlar zengin olmalı ya. ‘Önce kendimizi kurtaralım, sonra ümmeti kurtaralım’ dediler. Sonra bir de baktılar ki; dünyayı kurtarma idealiyle çıktıkları yolda kendilerini kaybettiler.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü
  5. ak parti

YORUM YAZ

  • ReisciReisci11 dk önce
    Ne yazikki aranizda gercekleri anlatan bir adam cikmiyor. Entel dantel laflar sarf edeceginize gerceklerle yüzlesin: Biz IBB secimini Suriyeliler yüzünden kaybettik. Bu bizim icin sonun baslangici demektir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  1. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
  2. Aşırı sıcaklara dikkat
  3. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
  4. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
  5. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
  6. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
  7. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
  8. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
  9. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
  10. Kleopatra Koyu davası
  11. Aksaray’a şehit ateşi düştü
  12. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
  13. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
  14. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
  15. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
  16. Patlıcandan tatlı mı olur demeyin!..
  17. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
  18. Canikli muhtarlardan Başkan Demir’e..
  19. ANALİZ - Güney Kafkasya’da yeni kriz
  20. Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da..
  21. İran Petrol Bakanlığı çalışanı kadın..
  22. Telefon kablolarını çalmaya çalıştılar
  23. Jandarmadan otele kaçak içki operasyonu
  24. MTSO’dan İSO 500 listesine giren..
  25. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden eski..
  26. Otokoç Otomotiv'in 90. yılına özel..
  27. Sivasspor’un sağlığı Medicana’ya emanet
  28. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş:
  29. Mitsubishi Electric'in NPP LED..
  30. PKK’lılar umudu çözüm sürecine bağladı
MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

Günün Karikatürü

26 Haziran 2019
'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler