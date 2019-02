Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için bir şanstır”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir’in birçok yerinin köy gibi olduğunu belirterek, “Kusura bakmasınlar CHP zamanında bereket kesiliyor. Nihat Zeybetci İzmir için bir şanstır, kazandığı zaman İzmir’in de bahtı açılacaktır” dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye geldi. Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesini örnek bir belediye olarak gösterdiğini kaydeden Eroğlu, Başkan Zolan’ı ilk seçildiği dönemden beri bildiğini ve Başkan Zolan’ın çok çalışkan olduğunu söyledi. Eroğlu, tüm Denizli’leri Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Osman Zolan’ı desteklemeye davet etti.

“İzmir köy gibi, CHP zamanında bereket kesiliyor”

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye de başarı dileklerinde bulunan Eroğlu, Zeybekci’nin İzmir için bir şans olduğunu ifade ederek, “Ben kısa bir dönem İzmir Milletvekilliği yaptım, bütün her yeri karış karış gezdim. Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir milletvekiliydi, ilçeleri say desen sayamaz. Ben bütün ilçelere hizmet ettim yatırım yaptım. İzmir’in çoğu yeri köy gibi. Gidin Bornova’nın arkalarına, Karabağlar’a, Buca’ya hepsi köy gibi. İzmir çok şey kaybetti. Kusura bakmasınlar CHP zamanında bereket kesiliyor. Geldi CHP kesildi her şey. Nihat Zeybekci İzmir için bir şanstır, kazandığı zaman İzmir’in de bahtı açılacaktır. Makuz tarihi inşallah yenilecektir” dedi.

“Denizli marka şehir olacak”

Denizli’yi ilerleyen dönemde marka bir şehir haline getireceklerini aktaran Eroğlu, “Denizli’ye çok şey yaptık daha da yaptık. Çünkü bizim ufkumuz geniş ve inşallah Denizli’yi ilçeleri ile birlikte marka bir şehir yapacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Tekstilde özellikle ihracatı daha fazla arttırmak için ciddi bir girişim var. Denizli’nin ürünleri dünyada muhakkak satılacak. Cumhurbaşkanımız Ege Bölgesi için Denizli’nin de dahil olduğu bir talimat verdi. Nasıl GAP ve KOP gibi projeler var bizde ‘EGEGEP’ adıyla muazzam bir proje hazırladık ve 2023 yılına kadar yapılacak her şey burada var. Denizli için de yapılacak yatırımlar bu proje içerisinde” diye konuştu.