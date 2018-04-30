"Veysel Eroğlu ülkeyi susuz bırakmaz!"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhaneddin Çoban ile Karahisar Film Festivali ve şehrin vizyonu üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Tüm AK Partili belediyeler gibi çeyrek asırlık belediyecilik destanının sırrı ise başkanın, “Çeşme suyu içebiliyor musunuz?” sorusuna verdiği cevapta gizli: “Evet. Çünkü Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey Afyonkarahisarlı ve tüm Türkiye gibi bizim de su problemi yaşamamıza asla fırsat vermez.”

Afyonkarahisar’da Ak Parti döneminde önemli yatırımlara imza atıldı. Belediyecilik anlamında altyapı çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülüyor. Afyonkarahisar son yıllarda kültürel belediyecilikte de öncü rol üstlenmeye başladı. Yapılan sempozyumlar kültürel yayınların yanı sıra bu hafta başlayacak Afyonkarahisar Film Festivali ile de şehir hareketli günler geçiriyor. Anadolu ziyaretlerimiz kapsamında yaptığımız röportajlar serisinde bu hafta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhaneddin Çoban’ın misafir olduk. Kendisiyle projelerini, hedeflerini ve Film Festivalini konuştuk.

*Ne tür yatırımlara imza attınız?

- Bizim en büyük yatırımımız belediyeyi araç, gereç, ekipman ve bina anlamında güçlendirmemiz oldu. Bunun yanında belediyemizin trilyonlarca lira borcunu bitirdik. Yine Akarçay gibi dev bir rekreasyon projesini yaptık. 1 milyon yüz bin metrekarelik kent ormanımızı hayata geçirdik. Afyonkarahisar’ı tarihinde ilk defa köprülü kavşaklar, altgeçitler yapan bir belediye haline getirdik. Türkiye’nin aynı alandaki en büyük spor kompleksini Afyonkarahisar’da gerçekleştirdik. Afyonkarahisar atık su arıtma tesislerini hizmete aldık. Türkiye’deki en büyük jeotermal enerji ile ısınan ısınma tesislerini gerçekleştirdik. Çok güzel otoparklar yaptık. Kent meydanı ve kent müzesi çalışmalarımıza başladık.

*Şehrin tarihi ve kültürel dokusunun korunması anlamında neler yaptınız?

AFYON ANSİKLOPEDİSİ ÇIKIYOR

- Göreve geldiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin yapmış olduğu kültürel yayın sayısı 15 iken, biz şu anda 35 tane yayını geçtik. Bunların içinde belgeseller ve özel çalışmalar dahil değil. Üniversitemizle birlikte Afyonumuzun sanatını tarihini, müziğini, folklorunu aklınıza ne gelirse onunla ilgili bir ansiklopedik eser çalışmasına başladık. Afyonkarahisar bundan 5 bin yıl öncesine kadar giden bir tarihe sahip. Böylesine tarihi bir şehirde kalemizin etrafındaki bine yakın evimizin ve konaklarımızın restitüsyon ve restorasyon projelerimizi gerçekleştirdik. Afyon’da ne kadar türbe varsa ne kadar çeşme varsa bunların hepsini ya restore ettik ya da çalışmamız devam ediyor.

*Mayıs ayının başında sinema dünyasını Afyon’da ağırlayacaksınız. Film Festivalleri hakkında neler söylersiniz?

- Burada ilk defa sizin gibi değerli bir hemşerimiz ile Sayın Valimiz, üniversitemiz ve diğer kurumlarımız böyle bir işbirliği yapacak. Kültür sanat ile ilgili sempozyumlar, toplantılar vs çalışmaları sürekli yapıyoruz. Ama böyle bir film festivali ilk defa oluyor. Yönetmenlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız da bu etkinliğe gelecek. Ama Sayın Valimiz bu konularda tecrübeli. İnşallah onun liderliğinde hep birlikte güzel bir etkinliğe imza atacağız.

*Sizce insanlar niye Afyon’a gelmeli, onları bekleyen cazip şeyler neler?

- Afyon denildiğinde genelde akla mermer ve lezzet geliyor. Ama son zamanlarda özel sektörümüzün ciddi yatırımlarıyla termal turizmde, kongre turizminde Afyonkarahisar müthiş bir cazibe merkezi oldu. 13 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Bir de buna sağlık turizmi eklendi. Mesela geçen yıl 88 tane futbol takımı Afyonkarahisar’a gelerek yaz kampını burada yaptı. Tarihimizde ilk defa 2018-2019 Dünya Motocross Şampiyonası Afyonkarahisar Belediyesinin Motocross yarış pistinde yapılacak.

ARTIK 2002 ÖNCESİNİ UNUTTUK

*2023 hedefleriniz nelerdir?

- 2002 yılından önceki sağlık sistemini, ekonomik krizleri, yollarımızın ve tesislerimizin durumunu Allah’ın izniyle hafızalardan sildiğimiz için artık halkımızın da beklentisi yükseldi. Mesela vatandaşımız 230 bin binlik şehrimize raylı sistemler istiyor. Özellikle kültürel ve sosyal belediyecilikte, altyapıda ve yeşil alanda çığır açtık. Vatandaşın bizden en büyük beklentisi trafik sorununun çözülmesi ve bir de işsizlik var. Bizde işsizlik ülke ortalamasının çok altında.

*Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlarından beklentileri nelerdir?

- Burada en önemli konu halkla ilişkiler diyor Cumhurbaşkanımız. Halkla ilişkilerinize önem verin, şatafattan, israftan ve lüksten kaçının ve ulaşılabilir olun.

"20 YILDIR TELEFONUM VE MAKAMIM HERKESE AÇIK"

*En kolay ulaşılabilen başkan olmayı nasıl başarıyorsunuz?

- Ben 20 yıldan beri cep telefonu numaramı değiştirmedim. 20 yıl önceki cep telefonu numaram neyse şu anki numaram da o. Ayrıca mesai günlerinde öğlenden sonra gelmek kaydıyla, ben başkanla görüşmek istiyorum diyen her vatandaşın ismini özel kalem alıyor. “Lütfen bekleyin, sıranız gelince sizi çağıracağız” diyor. Konu sormuyor, sizi falanca başkan yardımcısına gönderelim, falanca masaya, falanca müdüre gönderelim asla demiyor. Başkanla görüşmek istiyorum diyorsa bizzat benim makamımda bizzat kendim görüşüyorum. Cep telefonu hemen hemen herkeste var. Hatta bazen acayip örneklerle karşılaşıyorum. Vatandaş falanca yerde su patlağı var diyor ve beni arıyor. Diyorum ki, belediyeyi aradın mı? “Aradım ama ulaşamadım” diyor. Ben de, “demek ki belediye başkanına ulaşabiliyorsun ama belediyeye ulaşamıyorsun” diyorum.