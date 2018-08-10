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Veysel Bektaş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu! Veysel Bektaş kimdir nerelidir?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş atandı Veysel Bektaş'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmasıyla Veysel Bektaş kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki Veysel Bektaş kimdir, nerelidir? İşte Veysel Bektaş biyografisi

10 Ağustos 2018 Cuma 09:14
Veysel Bektaş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu! Veysel Bektaş kimdir nerelidir?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete’de 10 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanlığında Genel Müdür kadrolarına atanan Yusuf Karaloğlu ve Muhsin Kazan atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına ise Veysel Bektaş atandı. Peki Veysel Bektaş kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

VEYSEL BEŞTAŞ KİMDİR

Çorumlu olan Bektaş, daha önce Adalet Bakanlığı Tetkik hakimi, Personel Genel Müdür yardımcılığı, müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı görevine atanmıştır. Bektaş aynı zamanda Cumhurbaşkanının başdanışmanlığı görevini yürütüyordu. Bektaş, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, atanmıştır.

Yusuf Karaloğlu kimdir? Yusuf Karaloğlu Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü oldu

Muhsin Dere Milli Savunma Bakan yardımcısı oldu! Muhsin Dere kimdir?

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:14
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