Veteriner ekipleri yaralı kediyi kurtardı
Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.01 Ağustos 2019 Perşembe 17:44
Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.
Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi’nden aldıkları yaralı kediyi merkeze götürdüler. Sağ ayağında travmaya bağlı kas yırtılması bulunan kediye Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından cerrahi müdahale yapılarak klinikte müşahede altına alındı.
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