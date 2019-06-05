Veteriner ekipleri iki yaralı kediyi kurtardı Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan iki kedi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan iki kedi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kentteki sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması çalışmalarını sürdüren belediye veteriner ekipleri, yaralı hayvanları kurtarmaya devam ediyor. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, sokakta yaralı halde bulunan iki kediyi Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirirken ilk müdahaleleri yapılan yaralı kedilerin iyileştikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.