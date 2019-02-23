Vesten Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0
Vestel Venus Sultanlar Ligi 20.23 Şubat 2019 Cumartesi 14:48
Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay -Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelın
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Halkbank: Castaneda, Aslı, Aysun, Ada, Eylül, Asena, Aslıhan, Gıel, Nıa Kaı, Duru, Ezgi, Strashımıra, Büşra
Başantrenör: Barbaros Çelenk
Setler: 25-20, 26-24, 25-19
Süre: 90 dakika (27, 34, 29)
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