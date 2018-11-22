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Vestel'e Avrupa ve Türkiye'den çifte ödül

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu:- "Atık boya geri kazanım ve kullanım sistemimiz teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği tek çatıda toplayan bir proje. Projenin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aldığı ödüller, sürdürülebilirlik vizyonumuzu üretim süreçlerine ne kadar doğru yansıtabildiğimizin bir kanıtı"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:54
Vestel'e Avrupa ve Türkiye'den çifte ödül

İSTANBUL (AA) - Vestel, tasarladığı atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi ile Avrupa Birliği Çevre Ödülleri ve 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi ile Türkiye'yi ikinci kez temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nde "Süreç" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı proje 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında da "Büyük Ölçekli Firma Süreç" kategorisinde teknoloji ödülünü aldı.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevreyle ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve hedefe erişmede en çok başarı kazanmış şirketleri ödüllendiriyor. Vestel de bu organizasyonun tarihinde "Süreç" kategorisinde Türkiye'den ödül alan ilk firma oldu.

Teknoloji Ödülleri ise TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyet ve rekabet özelliklerine sahip çözümlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, gelecek nesiller için sorumluluğunun farkında bir grup olarak, daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi yarınlar hayaliyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm iş süreçlerimizde inovatif bakış açısıyla teknolojiyi kullanarak toplumsal ve ekonomik hayata kattığımız değeri artırmaya, çevreye olan etkilerimizi minimize etmeye odaklanıyoruz. Akıllı Hayat 2030 olarak tanımladığımız bu anlayışımızı şirketimizin gelecek vizyonu olarak konumlandırıyoruz. Ödüle değer bulunan atık boya geri kazanım ve kullanım sistemimiz, bu anlamda teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği tek çatıda toplayan bir proje. Projenin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aldığı ödüllerin sürdürülebilirlik vizyonumuzu üretim süreçlerine ne kadar doğru yansıtabildiğimizin bir kanıtı olduğunu düşünüyor, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."



- Atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi



Ortalama boya kullanım verimliliği yüzde 50 seviyesinde olan endüstriyel yaş boya uygulama sistemlerinde, geri kalan yüzde 50 filtre edilerek atık olarak toplanıyor.

Vestel'in geliştirdiği atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi sayesinde, işletmede kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor.

Vestel, bu sistemdeki tüm kimyasal formülasyonları ve makineleri tasarladı. Atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi, tüm endüstriler dahilinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanıldı ve 3 patent alınarak tescillendi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:54
  1. Emre Zorlu
  2. Vestel

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