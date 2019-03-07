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Vestel'den ilk dört ayda bin 300 kişilik istihdam

Ocak, şubat ve mart aylarında bin 50 kişiye iş imkanı sağlayan Vestel, nisanda 250 kişiyi daha istihdam edecek

07 Mart 2019 Perşembe 16:35
Vestel'den ilk dört ayda bin 300 kişilik istihdam

İSTANBUL (AA) - Vestel, 2019 İstihdam Seferberliği Programı kapsamında yılın dört ayında bin 300 kişilik yeni istihdam sağlamış olacak.

Vestel'in açıklamasına göre, şirket, istihdam seferberliği kapsamında 4 ayda bin 300 kişiye yeni istihdam oluşturacak. Ocak, şubat ve mart aylarında bin 50 kişiye iş imkanı sağlayan Vestel, nisanda 250 kişiyi daha istihdam edecek. Böylece Vestel yılın dört ayında bin 300 kişi istihdam ederek çalışan sayısını 17 bin 300'e çıkarmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel ÜSt Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, satış gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde eden bir marka olarak Türkiye'nin teknoloji ihracatına en önemli katkıyı yapan şirketlerden olduklarını bildirdi.

Geçen yıl cirolarının ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyümeyle 2017'ye göre yüzde 31 artışla 15,9 milyar liraya ulaştığını aktaran Erdoğan, 155 ülkeye yaptıklarını ihracatla 21 yıldır kendi sektörlerinin bu alanda şampiyonu olduklarını kaydetti.

Erdoğan, ürettikleri teknolojilerle hem dünyanın dikkatini çektiklerini hem de Türkiye'nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için her geçen gün daha fazla üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında yılın ilk 70 gününde 16 bin kişilik istihdam ordumuza bin 50 kişi daha ekledik. Nisanda 250 kişi daha iş başı yapacak. Vestel olarak her zaman olduğu gibi yine sorumlulukla hareket ediyoruz. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:35
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