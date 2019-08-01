0553 313 94 23

Vestel'den düğünlerde "altın gibi" takılan ev aletleri kampanyası

Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan sıra dışı yenilikle, evlenecek çiftlerin ev kurmaları daha kolaylaşıyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
Vestel'den düğünlerde "altın gibi" takılan ev aletleri kampanyası

İSTANBUL (AA) - Düğünlerde gelenekselleşen takı törenine yeni bir boyut kazandıran Vestel, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan bir kampanya başlattı.

Vestel açıklamasına göre, şirket, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve ev aletlerinin hediye edilmesini kolaylaştıran sıra dışı bir yeniliğe imza atıyor. Düğünlerde altın takma modasına yeni bir boyut kazandıran bu yenilikle Vestel, evlenecek çiftlerin ev kurmasını da kolaylaştırıyor.

Seçili Vestel mağazalarında satılan TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere toplam 7 farklı ürün grubundaki altın formundaki ürün takısı, düğünde ya da sonrasında yeni evli çiftlere hediye olarak verilebiliyor.

Takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve "vestel.com.tr" adresinden ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor. Üstelik bu altınlar değerini kaybetmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
  1. Vestel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    1. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    2. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    3. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    4. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    5. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    6. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    7. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    8. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    9. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    10. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    11. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    12. İTO'ya göre fiyat artışları
    13. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    14. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    15. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    16. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    17. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    18. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    19. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    20. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'