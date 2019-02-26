Vestel'den aldığı buzdolabı yüzünden mağdur olmuştu! O vatandaş tekrar konuştu

yeniakit.com.tr

Fatih ilçesi İskenderpaşa mahallesi Bina Emini sokaktaki bir binanın bodrum katında ikamet eden Menderes Erdağ adlı vatandaş, Vestel’den aldığı Regal marka buzdolabı yüzünden başına gelmeyenin kalmadığını söyleyerek, Vestel’in servisine tepki göstermişti.

Erdağ, bu konunun 14 Şubat'ta gündeme gelmesine rağmen, durumda hala bir değişiklik olmadığını, Vestel'den kimsenin aramadığını, kendisinin de Vestel'e ulaşamadığını, buzdolabının hala su akıttığını belirtti.

Erdağ, servis elemanlarının da bilinçli olarak garanti belgesini götürdüğünü, bu nedenle tüketici mahkemesine de gidemediğini,çok mağdur olduğunu söyledi. Menderes Erdağ, "Ben yerli marka olduğu için tercih ettim. Bir tane buzdolabı, bir tane de televizyon aldım. Televizyondan çok memnunum. Ama buzdolabının ilk geldiği günden beri arızalı olduğunu söyledim. 7-8 defa bana servis gönderdiler. Hep o elemanın taktiği. Aslında belki de fabrikanın genel müdürünün, sahibinin haberi yok. Haberleri olsa ilgilenirlerdi sanırım. Büyük bir firma." ifadelerini kullandı.