Vestel'den aldığı buzdolabı evi harabeye çevirdi

yeniakit.com.tr

İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa mahallesinde bulunan Emini adlı binada ikamet eden Menderes Erdağ adlı vatandaş, Vestel’den aldığı Regal marka buzdolabı yüzünden yaşadıklarını anlattı. Evinin içini dekor yaparak yeniledikten sonra Vestel’den buzdolabı aldığını söyleyen mağdur Erdağ, henüz ürünün garantisi bitmeden buzdolabından su akmaya başladığını ve akan suyun evin zeminine ve tavanını büyük zarar verdiğini belirterek, hayatının adeta zindana döndüğünü söyledi. Evdeki eşyaların da akan su nedenle çürümeye başladığını ifade eden Erdağ, büyük bir maddi zarara uğradığını açıkladı.

Servis sorunu gidermedi

Henüz yeni aldığı ve garantisi bitmemiş buzdolabından akan su nedeniyle 3 kez servisle iletişime geçtiğini belirten Erdağ, her defasında üründeki problemin giderilmeden ürünün kendisine teslim edildiğini söyledi. Buzdolabının servise son gidişinden sonra yetkililerin kendisine ürününün yenileneceğini belirten Erdağ, ancak servis yetkililerinin daha sonra kendisine çeşitli bahaneler uydurarak buzdolabını kullanıcı hatasından kaynaklı bir sorun oluşturduğu bilgisini verdiklerini açıkladı.

Bozuk buzdolabı evi harabeye çevirdi

Vestel’den buzdolabını aldığı günden bu yana büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Erdağ, buzdolabından akan su nedeniyle evin zeminin su biriktiğini ve her tarafın rutubet içinde olduğunu söyledi. 2 özürlü çocuğu olduğu öğrenilen mağdur Erdağ, uzun zamandır evdeki rutubet ve kötü kokuyla yaşamak zorunda kaldığını ifade ederek mağduriyetinin acilen giderilmesini bekliyor.