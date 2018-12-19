Vestel, yeni yıl alışverişinde tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, Blender setinden retro buzdolabına, çay makinesinden elektrikli süpürgeye kadar geniş ürün yelpazesinde kırmızı renk alternatifi sunarak, yeni yıl alışverişinde tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Vestel açıklamasına göre, şirket, sevdiklerine ne hediye alacağını düşünenler için kırmızı ürünler ile yılbaşı ruhuna uygun alternatifler sunuyor. Blender setinden retro buzdolabına, çay makinesinden elektrikli süpürgeye kadar geniş ürün yelpazesinde kırmızı renk alternatifi sunan Vestel, yeni yıl alışverişlerinde tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Hanımların mutfaktaki en büyük yardımcısı Tarçın K El Blender seti, farklı başlıklarıyla birçok ihtiyaca yanıt veriyor. Nefis çorbaların, pürelerin, yemeklerin sırrı olan ürünler, mutfak işlemlerine hız kazandırıyor. Doğrama, karıştırma, çırpma gibi işlemleri gerçekleştirirken, mutfağınıza pratiklik getiriyor.

Dik tipteki Şimşek 3000, ergonomik tutma sapı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. 72 desibel ses seviyesi ile yeni yılda temizliğin en pratik yardımcısı olmaya aday Şimşek 3000 elektrikli süpürge, toz torbalı, 2 litre kapasiteli ve 800 watt motor gücü ile yeni yılda evlerde pratik temizlik arayanlara en iyi yardımcı olacak.

Yeni yılın ilk sabahını lezzetli tostlar ile şenlendirmek isteyenler için Vestel Sefa Serisi T2500 tost makinesi, 6 kişilik tost kapasitesi ve çıkarılarak yıkanabilen yapışmaz plakaları sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. 1800 watt güce ve 3 kademeli ısı ayar düğmesine sahip tost makinesinin 180 derece açılabiliyor olması ızgara şeklinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

300 ml kapasiteli Sefa Inox Türk Kahvesi Makinesi, şık Inox gövde tasarımıyla yeni yılda evlerdeki yerini alıyor.

Vestel’in Mix&Go Blender serisi, yeni yılda formunu korumak isteyenlere taze sebze ve meyveler ile özel karışımlar hazırlama imkânı sunuyor. Rahatça takılıp çıkarılabilen 600 ve 300 MI BPA içermeyen karıştırma şişeleri, paslanmaz bıçakları, meyve ve sebzelerden sağlıklı içecekler hazırlamayı mümkün kılıyor. Meyveli karışımlar, smoothie, ayran ve buzlu kahve gibi içecekleri pratik bir şekilde hazırlayabilen Vestel Mix&Go Blenderler’ın kırmızı dışında turuncu, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile Inox modeli de mevcut.

Vestel Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi, 1,1 litre demlik kapasitesi ve 360 derece dönebilen kablosuz kullanımıyla öne çıkıyor. Estetik tasarımıyla mutfak tezgâhında başrolü alacak olan Vestel Sefa, nar kırmızısı rengiyle yeni yılda mutfakta dikkatleri üzerine çekecek.

Müziğin tadını her yerde ve aynı kalitede çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Desibel, H400 bluetooth hoparlörler farklı renkleri ile hem işitsel hem de görsel zevklere hitap ediyor. 3 W (RMS) x2 ses çıkış gücü ile net sesler sunan Desibel hoparlörler, 8 saate kadar süren kablosuz müzik dinleme özelliği ile eğlenceli ortamların keyfine keyif katıyor. USB ile şarj edilme imkânına da sahip Desibel H400 Bluetooth Hoparlör siyah, mavi ve kırmızı renk seçeneği sunuyor.

Vestel’in mutfakları renklendirmek üzere sunduğu A+ enerji sınıfı Retro buzdolapları, çok yönlü soğutma sistemi, koku filtresi ve geniş hacmi ile teknolojiyi farklı tasarımla buluşturuyor. Geniş dondurucu haznesine sahip NFK510, Akıllı Defrost sistemi ile buzlanma veya karlanma sorununu ortadan kaldırıyor.



