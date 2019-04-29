Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 1 - VakıfBank: 3
Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu.29 Nisan 2019 Pazartesi 20:15
Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu.
Final etabının dördüncü karşılaşması 2 Mayıs Perşembe günü, saat 18.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer, Dilara, Merve, Güldeniz
VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar, Zhu, Kübra, Cansu, Gizem (L), Chiara, Zehra, Ayça
Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25
Süre: 107 dakika (25, 29, 29, 24)
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