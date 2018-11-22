Vestel "Hayırlı Cumalar" geliriyle kadınlara destek olacak

İSTANBUL (AA) - Vestel "Hayırlı Cumalar" indirimlerine yaklaşık 50 üründe devam ediyor.

Vestel açıklamasına göre, Vestel, yaklaşık 50 üründe Hayırlı Cumalar indirimine gidiyor. TV, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, cep telefonu ve küçük ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim yapan Vestel, yapılan satışın yüzde 5’ini de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlayacak.