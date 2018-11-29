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Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya şampiyonu

Vestel Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları üzerinden yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards'ta “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde 3. kez dünya şampiyonluğunu elde etti

29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya şampiyonu

Vestel Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları üzerinden yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards'ta “En İyi Teknoloji İnovasyonu” kategorisinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin yarıştığı Contact Center World Awards’un dünya finalleri Prag’da gerçekleştirildi.

Geçen yıllarda, Joker ve Buena Vista projeleriyle 2 kez dünya birincisi olan Vestel Çağrı Merkezi, bu yıl da Vira Projesi ile altın madalya alarak, üçüncü kez dünya birincisi oldu.

"En İyi Teknoloji İnovasyonu" kategorisinde Vira projesiyle dünya şampiyonu olan Vestel Çağrı Merkezi, satış sonrası hizmetlerde fark yaratan müşteri deneyimleri sunmak ve müşterilerinden içten, samimi teşekkürler almak hedefiyle çalışmaya, beklentinin ötesinde hizmetler sunmaya devam ediyor.

 

- Teknisyenler tüm işlemlerini Venus akıllı telefonlarından yapıyor

 

"En İyi Teknoloji İnovasyonu" kategorisinde dünya şampiyonu olan Vira projesiyle sahada hizmet veren teknisyenler, tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları ile bu mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Türkiye’de sektöründe ilk defa internetin çekmediği yerlerde verilen hizmetin sisteme girişini sağlayabilme yetisi olan bu mobil uygulama ile teknisyenler santral üzerinden müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.

Teknisyenin GPS bilgisine ulaşılıp lokasyona göre müşteri memnuniyeti sağlayacak doğru randevu planlaması yapılabiliyor. Teknisyen, müşteri bilgileri ve tüm ürün gruplarında teknik dokümanlara ulaşabiliyor.

Ayrıca bazı ürün gruplarında anlık çözüm olarak ürüne yazılım yükleyebiliyor. Fabrikada konumlu olan uzman teknik ekiplerden, chat platformunda anlık teknik destek alıp çözüm üretebiliyor.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:37
  1. Vestel Çağrı Merkezi

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