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Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesinden iş birliği

Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında beyaz eşya ürünlerinde bulunan yapay zekaya sahip teknolojiler öğrenciler ve Vestel mühendisleri tarafından daha da geliştirilecek

30 Ağustos 2019 Cuma 11:57
Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesinden iş birliği

İSTANBUL (AA) - Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi, Ar-Ge, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında beyaz eşya ürünlerinde bulunan yapay zekaya sahip teknolojiler öğrenciler ve Vestel mühendisleri tarafından daha da geliştirilecek. Ayrıca öğrenciler Vestel'de staj imkanı bulacak, birlikte seminerler ve çalıştaylar düzenlenecek.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin artırılması ve yeni ürün/teknoloji geliştirme konusunda platformların oluşturulması amacıyla yapılan iş birliği protokolü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, iş birliği kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genç beyinlerden çıkacak Ar-Ge projelerini, ürünlerimizde kullanabileceğimiz uygulamaları heyecanla bekliyoruz. Geçen yıl Berlin'de düzenlenen IFA fuarında yapay zeka yazılımlarıyla donatılmış ilk çamaşır ve bulaşık Makinesi ürünlerimizi tanıtmıştık. Şimdi de Türkiye'de ilk defa Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bu yıl açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü ile de projeler geliştirmeye başlıyoruz. Özellikle Akıllı Ev Cihazları ve Yeni Nesil Üretim Teknolojileri üzerine yapay zeka altyapılı projeler geliştireceğiz. Ayrıca, öğrencilerimize staj imkanı sağlayacak olmaktan da mutluyuz."





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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:57
  1. Hacettepe Üniversitesi
  2. Vestel Beyaz Eşya

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