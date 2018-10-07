Toz konduramıyorlardı... ABD medyası bin Selman’ı eleştirmeye başladı

Suudi Arabistan'ın “ılımlı İslam” diyerek başlattığı açılımlar ve ABD'den aldığı milyarlarca dolarlık silahlar Amerikalı siyasetçileri ve medya unsurlarını oldukça memnun etmişti. Kral Selman'a ve ülkesine yönelik övgülerle dolu manşetler para akışı devam ettikçe sürdü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'dan “koruma parası” istemesi sonrası Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, olumsuz cevap verdi.

New Tork Times Prens Muhammed’i eleştirdi

New York Times gazetesi de “Kaşıkçı'yı Bulun” başlıklı başyazısında, Suudi gazetecinn konsolosluğa gitmekten korktuğunu ve içeri girerken telefonunu nişanlısına bırakarak başına bir şey gelmesi durumunda yardım çağrısında bulunmasını istediğini yazdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren NYT, prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı.

Washington Post köşeyi boş bıraktı

ABD'nin Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarını yayımladığı sütunu boş bıraktı.

Amerikan gazeteleri tüm dünyaya duyuruyor

"Kayıp Bir Ses" başlığı açan gazete, altına “Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı, ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor” diye yazdı.