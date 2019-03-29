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"Vesayetin ortadan kalkmasından intikam almak istiyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle vesayetin tamamen ortadan kalkmasından intikam almak istiyorlar. Bunlar geçmişte koalisyon, kriz günlerinin yeniden gelmesini, milletin büyük ve bağımsız Türkiye yürüyüşünün tökezlemesini istiyorlar. Onun için intikamdan bahsediyorlar"

29 Mart 2019 Cuma 21:36
"Vesayetin ortadan kalkmasından intikam almak istiyorlar"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle vesayetin tamamen ortadan kalkmasından intikam almak istiyorlar. Bunlar geçmişte koalisyon, kriz günlerinin yeniden gelmesini, milletin büyük ve bağımsız Türkiye yürüyüşünün tökezlemesini istiyorlar. Onun için intikamdan bahsediyorlar." dedi.

Adana'daki temaslarını sürdüren Çelik, merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Adana'da büyük bir demokrasi zaferine imza atmak için heyecanlı olduklarını söyledi.

Eski TBMM başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un, "31 Mart seçimleri parlamenter sistemin, cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır." dediğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Merkez sağda demokrasi mücadelesi verilirken, vesayete karşı mücadele verilirken, bu tipler merkez sağın içinde gözüküp, asıl işlevleri merkez sağın karşısında olan, milletimize kötülük eden o demokrasi düşmanlarına, vesayet savunucularına destek vermektir. Bunlar özel bir yazılımdır. Çok özel zamanlarda ortaya çıkarlar ve milletin kazançlarının kaybolması, kazanımlarının heba olması için özel bir işlev görürler. TBMM başkanlığı yapmış birisinin utanmadan, sıkılmadan intikamdan bahsetmesi son derece ayıp bir şeydir."

Parlamenter sistemin de cumhurbaşkanlığı sisteminin de meşru sistemler olduğunu dile getiren Çelik, Türkiye'de parlamenter sistemin yıllarca denendiğini vurguladı.

Çelik, darbelerle, vesayetlerle ve koalisyonlarla Türkiye'ye zaman kaybettirdiğinin görüldüğünü aktararak, "'Parlamenter sistem birikimimiz var', ' parlamenter kuvvetler ayrılığı daha güçlü' diyenlerin tezinin siyasal bir temeli de yok. Türkiye'de tarihsel bir temeli de yok. Parlamenter sistem içinde neredeyse her seneye bir hükümet düşüyordu. Araya darbeler, post modern darbeler, yargı müdahaleleri girince de milletin iradesi heba olup gidiyordu." şeklinde konuştu.

- "Büyük Türkiye yürüyüşünün tökezlemesini istiyorlar"

"İki sistemi birbiriyle kıyaslarken intikam almaktan bahseden bu şahsın bilinçaltında başka şeyler var." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle vesayetin tamamen ortadan kalkmasından intikam almak istiyorlar. Bunlar iktidarın sadece millet tarafından belirlenmesinden, bir takım oligarşik güç gruplarının milletin iktidarına ortak olduğu dönemlerin terk edilmiş olmasından rahatsızlık duyup, milletin kazanımlarından intikam almak istiyorlar. Bunlar geçmişte koalisyon, kriz günlerinin yeniden gelmesi, milletin büyük ve bağımsız Türkiye yürüyüşünün tökezlemesini istiyorlar. Onun için intikamdan bahsediyorlar."

- "Tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul"

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a değinen Çelik, "İşte bu saldırgan, Yusuf gibi edepli bir çocuğa karşı bu saldırganlığı yapan, üstelik bir kadın olduğu halde nezaketten yoksun şekilde hem hakaret edip hem de videoya alıp o çocuğu ezmeye kalkan tiplerin genel bir siyasal karakteri var. O tek kişi önemli değil. Onun saygısızlığı kendi alnına yazılır, kendi hayatını öyle sürdürür, onunla uğraşmaya gerek yok fakat böyle bir siyasal karakter, çizgi var." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, vatandaşlardan seçim için yoğun bir çalışma beklediklerini sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:36
  1. Adana
  2. AK Parti Sözcüsü
  3. Ömer Çelik

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