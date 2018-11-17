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Uzmanlar vatandaşı uyarıyor: Vesayetçiler provokasyon peşinde

Eskilerde kalan, “Andımız” tartışmaları, “Türkçe ezan” saçmalığının yeniden gündeme getirilmesi; Kemalistlerin, Müslümanlar üzerinde baskı oluşturma çabaları, marjinal laiklerin milletin dini değerlerini aşağılayan söylemleri, kirli oyunu gözler önüne seriyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
Uzmanlar vatandaşı uyarıyor: Vesayetçiler provokasyon peşinde

Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken, sandıktan umudunu kesen eski Türkiye sevdalıları kaostan rant devşirme derdine düştü. Tarihin tozlu sayfalarında kalan “Türkçe ezan” garabeti, “Öğrenci andının” yeniden gündeme getirilmesi, marjinal Kemalistlerin Müslümanlar üzerinden yeniden baskı kurma çabaları ve seküler cenahın İslami değerleri aşağılayan söylemleri; vesayet odakları tarafından ekilmek istenen fitne tohumlarını gözler önüne serdi.

Vesayeti getirmek istiyorlar

Son dönemdeki manipülatif girişimleri Akit’e değerlendiren uzmanlar, vesayetçi güruhun büyük bir provokasyon peşinde olduğunu belirterek, toplumu uyardı. Stratejist Murat Akan, “Milletimiz çok dikkatli olmalıdır. Gereksiz tartışmalar ve provokasyonlardan uzak durmalıyız. Önümüzde AK Parti için çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimler öncesinde birileri tarafından toplum mühendisliği yapılmaktadır. Karanlık bir el, Türkiye’yi yeniden vesayetçi sisteme geri döndürmeye uğraşıyor” dedi.

Ülkenin içe kapanması

Planlı ve programlı bir manipülasyonun içine çekilmeye çalışıldığımıza dikkat çeken Akan, “Kuzey Suriye’de PKK devletinin kurulmaya çalışıldığı, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarında Türkiye’nin devre dışı bırakılmak istendiği ve Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu provokasyonlar aslında Türkiye’ye çekilen operasyondur. Son günlerde gelişen olaylar aslında Türkiye’yi sistemli bir şekilde içeriye kapama hamlesidir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi kuşatmak istiyorlar

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Vesayet odaklarının ve dış güçlerinin yeniden bir kuşatma hareketi ile karşı karşıyayız. Türkçe ezan tartışmaları ve öğrenci andının gündeme getirilmesi, marjinal Kemalistlerin ‘İlahlık’ söylemleri planlı bir provokasyonun parçası gibi duruyor. Bu tarz provokasyonlara karşı çok dikkatli ve uyanık olmalıyız” şeklinde konuştu. Kriz çığırtkanlığını da bu planın devamı olduğunu kaydeden Çakır, “Ekonomi üzerinden de bir oyun oynanıyor. Vesayetçiler, toplum olarak unuttuğumuz kavramları tek tek dayatmaya çalışıyor. Tam seçim sürecine girmişken, toplumun sinir uçlarını kaşıyorlar. Bu tarz provokatif girişimler artarak devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
  1. yerel seçimler
  2. eski Türkiye sevdalıları
  3. Türkçe ezan
  4. Öğrenci andı
  5. marjinal Kemalistler
  6. Akit
  7. Stratejist Murat Akan
  8. AK Parti
  9. Siyaset Bilimci Ferhat Çakır

YORUM YAZ

  • sabrisabri31 dk önce
    sorumlusu,15 temmuzdan sonra bunları sindirmek imkanı varken palazlandıran tayyip erdoğan'dır
  • AbdullahAbdullah35 dk önce
    Atatürk'e 7/24 küfür eden, karşılık verince provokasyon mu oluyor?
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