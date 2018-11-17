Uzmanlar vatandaşı uyarıyor: Vesayetçiler provokasyon peşinde

Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken, sandıktan umudunu kesen eski Türkiye sevdalıları kaostan rant devşirme derdine düştü. Tarihin tozlu sayfalarında kalan “Türkçe ezan” garabeti, “Öğrenci andının” yeniden gündeme getirilmesi, marjinal Kemalistlerin Müslümanlar üzerinden yeniden baskı kurma çabaları ve seküler cenahın İslami değerleri aşağılayan söylemleri; vesayet odakları tarafından ekilmek istenen fitne tohumlarını gözler önüne serdi.

Vesayeti getirmek istiyorlar

Son dönemdeki manipülatif girişimleri Akit’e değerlendiren uzmanlar, vesayetçi güruhun büyük bir provokasyon peşinde olduğunu belirterek, toplumu uyardı. Stratejist Murat Akan, “Milletimiz çok dikkatli olmalıdır. Gereksiz tartışmalar ve provokasyonlardan uzak durmalıyız. Önümüzde AK Parti için çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimler öncesinde birileri tarafından toplum mühendisliği yapılmaktadır. Karanlık bir el, Türkiye’yi yeniden vesayetçi sisteme geri döndürmeye uğraşıyor” dedi.

Ülkenin içe kapanması

Planlı ve programlı bir manipülasyonun içine çekilmeye çalışıldığımıza dikkat çeken Akan, “Kuzey Suriye’de PKK devletinin kurulmaya çalışıldığı, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarında Türkiye’nin devre dışı bırakılmak istendiği ve Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu provokasyonlar aslında Türkiye’ye çekilen operasyondur. Son günlerde gelişen olaylar aslında Türkiye’yi sistemli bir şekilde içeriye kapama hamlesidir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi kuşatmak istiyorlar

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Vesayet odaklarının ve dış güçlerinin yeniden bir kuşatma hareketi ile karşı karşıyayız. Türkçe ezan tartışmaları ve öğrenci andının gündeme getirilmesi, marjinal Kemalistlerin ‘İlahlık’ söylemleri planlı bir provokasyonun parçası gibi duruyor. Bu tarz provokasyonlara karşı çok dikkatli ve uyanık olmalıyız” şeklinde konuştu. Kriz çığırtkanlığını da bu planın devamı olduğunu kaydeden Çakır, “Ekonomi üzerinden de bir oyun oynanıyor. Vesayetçiler, toplum olarak unuttuğumuz kavramları tek tek dayatmaya çalışıyor. Tam seçim sürecine girmişken, toplumun sinir uçlarını kaşıyorlar. Bu tarz provokatif girişimler artarak devam edecek gibi görünüyor” dedi.