ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtımına katıldı.

Türkiye Verimlilik Vakfının ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın son gününde, Ankara'daki farklı okullarda okuyan ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." ifadesini kullanarak, Türkiye Verimlilik Vakfını ve hayırsever Zeki Türkeş'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Doğan, yapılan hayırların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtıldı.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve ilgililer katıldı.