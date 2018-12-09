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Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtımına katıldı

09 Aralık 2018 Pazar 18:03
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtımına katıldı.

Türkiye Verimlilik Vakfının ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın son gününde, Ankara'daki farklı okullarda okuyan ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." ifadesini kullanarak, Türkiye Verimlilik Vakfını ve hayırsever Zeki Türkeş'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Doğan, yapılan hayırların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından, ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlikli sandalye dağıtıldı.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve ilgililer katıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:03
  1. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
  2. Hasan Doğan
  3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

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