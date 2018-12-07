ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansmana yönelik olduğuna işaret ederek, "İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız." dedi.

Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, üretimde yüksek katma değerli yapısal dönüşümü "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu vizyonun stratejilerinin, sanayide verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma eksenlerinde şekillendiğini dile getiren Varank, dolayısıyla bu fuarın, temel önceliklerinden ikisinin reel sektördeki iz düşümünü görmek açısından oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Yüksek verimliliğin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin yapı taşlarından olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Verimli çalışan sanayi altyapısına sahipseniz, oyuna 1-0 galip başlıyorsunuz. Bu durum, ataklar geliştirerek, daha cesur olmanıza imkan tanıyor.

Sanayide verimlilik odaklı bir yapıyı yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İmalat sanayinde sektör bazlı analizler yaparak, verimlilik rehberleri hazırlıyoruz. İşletmelerimizin verimlilik alanında danışmanlık ihtiyacını karşılayacak ve uygulamalı eğitimler verecek olan "Verimlilik Akademisi"ni kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, paydaşları bir araya getirecek bu akademiyi, tıpkı yurt dışındaki başarılı örneklerde olduğu gibi kamu destekli güçlü bir kurumsal yapıyla hayata geçirmektir."

Rekabet gücünün artmasının, firma performanslarının sürekli geliştirilmesiyle mümkün olduğunu söyleyen Varank, dolayısıyla firmaların doğru şekilde yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu amaçla, gelişmiş ülkelerde uygulanan politikaları detaylıca incelediklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye için başlattığımız çalışmanın ilk adımı Girişim Etkinlik Kıyaslama Sistemi oldu. Bu sistemle, bakanlığımız veri tabanı olan Girişimci Bilgi Sistemi'ne kayıtlı 1 milyon 300 bin firmayı, bölge, ölçek ve faaliyet kodu temelinde kıyaslayacağız. Başarılı olanlara belge verecek, eksik performans gösterenlere de eğitim ve danışmanlık öneri listesi sunacağız. Böylelikle başarılı firmaları teşvik edip, düşük performanslı firmalara destek vererek, verimlilik temelli bir büyümeye katkı sağlayacağız."

- Katma değerli üretim için alınan önlemler

Varank, imalat sanayinde dijital dönüşüm, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı politikaların da dikkatle takip edilmesi, proaktif olunması gereken alanlar olduğunu ifade etti.

Dijital teknolojilerin imalat ve hizmet sektörlerinde yoğun kullanımının, kaliteli, hızlı ve esnek üretim açısından önemli fırsatları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Varank, "Aslında tüm sektörlerde aynı anda yüksek verimlilik artışı getirebilecek bir düzenden bahsediyoruz. Bu değişime hızlı ve etkin bir şekilde adapte olmak gerekiyor." dedi.

Bakanlık olarak bu noktada gerekli adımları atmaya başladıklarını dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız öncülüğünde kamu ve özel sektörden ilgili tüm paydaşların katkısıyla hazırladığımız Dijital Türkiye Yol Haritası'nı haziran ayında yayımladık.

Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisidir. Yüksek katma değerli üretim için, eğitimli kadrolara ihtiyaç var. Amacımız, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün sanayiciyle buluşturulması. Geçtiğimiz haftalarda Sanayi Doktora Programı'nın çağrı sonuçlarını açıkladık. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu gençlerin yüzde 41’i malzeme, yüzde 28’i bilişim, yüzde 15’i makine ve imalat sektörleriyle ilgili alanlarda çalışacaklar. Eğitimlerini müteakiben de sanayi sektöründe istihdam edilecekler. Bu ilk defa uygulanan, çok iyi tasarlanmış bir politika.

Yine, üniversitelerin bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM), sanayinin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda eğitim programları düzenliyoruz. Bu kapsamda 15 araştırma üniversitesiyle bakanlığımız arasında protokoller imzalandı. Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi ve Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Eğitimi programlarını başlattık.

Beşeri sermaye konusu en temel önceliklerimizden. Sanayideki ara-eleman ihtiyacından tutun da Ar-Ge merkezlerinde çalışacak nitelikli uzmanlara kadar her adımı en iyi şekilde planlamaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- İlk dijital dönüşüm merkezi Ankara'da

Teknolojide dışa bağımlılık seviyesini minimuma indirmek istediklerini vurgulayan Varank, "Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, hem işletmeleri destekleyecek hem de gerekli teknolojileri sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz." dedi.

TÜBİTAK'ın bu konuyla alakalı bir ön çalışma gerçekleştirdiğini ve Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası'nı yayımladığını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

"Kritik teknolojilerin üretilmesine yönelik Ar-Ge projeleri tanımlandı ve bazı alanlarda çağrıya çıkıldı. Bir diğer önemli politikamız da Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin kurulması. Bu merkezlerde sanayicilerimiz, yalın üretimi ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında öğrenebilecekler ve danışmanlık hizmeti alabilecekler. İlk merkezimizi önümüzdeki hafta Ankara’da açıyoruz. Bursa’daki merkezi de yakın bir tarihte sanayicilerimizle buluşturacağız.

Dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansman konusunda olduğunun farkındayız. İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız. KOSGEB, imalat sanayinde dijitalleşmeye katkı sağlayacak yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’leri desteklemek için proje teklif çağrısını hazırladı. Bu program 2019’dan itibaren hayata geçecek. Büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensörler ve eklemeli imalat gibi alanlarda yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceğiz. Yine bu teknolojileri imalat sürecine adapte etmek isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda katkı sağlayacağız. Böylece hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanıp verimlilik artışı hedefleyen KOBİ’leri teşvik edeceğiz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de selamlama konuşmalarında, etkinliğin önemine işaret ederek, katılımcılara verimli bir fuar diledi.

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının 12 bin metrekarelik bir alanda buluşturulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, etkinliğin düzenlemesine katkı veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi.

