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Erdoğan, Putin ve RuhaniÇankaya Köşkü’nde 'İdlib'i görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü’nde 3’lü bir görüşme gerçekleştirecek. 215 gün sonra yapılacak İdlib zirvesinde sivilleri hedef alan saldırıların durması ve Türkiye sınırına dayanan sığınmacıların durumu ele alınacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:28
Erdoğan, Putin ve RuhaniÇankaya Köşkü’nde 'İdlib'i görüşecek

Suriye’nin İdlib kentinde katliamların son bulması için kritik zirve bugün Çankaya Köşkü’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi buluşturacak ‘Suriye’ zirvesi, ülkede normalleşmeyi sağlamak ve İdlib’e yönelik saldırıların son bulması için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Rusya, İdlib’in ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ olarak tanımlandığı mutabakatı 17 Eylül 2018’de imzalamış, ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin buluştuğu Astana formatlı ‘Suriye’ toplantısı 14 Şubat 2019’da Soçi’de yapılmıştı. Taraflar 215 gün sonra bugün Ankara’da buluşacak.

Sözler tutulmadı

En az 2 milyonu iç savaş nedeniyle buraya sığınanlardan oluşan yaklaşık 4 milyonluk İdlib kenti, masada verilen sözlere rağmen bir türlü istikrara kavuşamadı. Sahada Esed rejimi, İran destekli gruplar ve Rusya’nın farklı gündemlerle hareket etmesi nedeniyle 17 Eylül 2018’deki mutabakattan buyana kara-hava saldırılarında 219’u kadın, 341’i çocuk, 1282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

Erdoğan uyaracak

Çankaya’daki Suriye zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İdlib’deki sığınmacıların saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına kaçtığını hatırlatarak, yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda liderleri uyarması bekleniyor. Sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını isteyecek Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını kaldırmasının artık sözkonusu olamayacağını iki lidere iletecek. Suriye’de tüm tarafların katılımıyla yeni bir anayasa yazılması için süren çalışmalar da liderlerin önündeki başlıklardan biri olacak. Anayasa komisyonu üyelerinin belirlenmesi, heyette yer alacak isimlere ilişkin görüşlerin paylaşılması ve anayasa yazımı konusunda takvimin netleştirilmesi de Çankaya zirvesinde konuşulacak konular arasında.

Güvenli bölge de var

Zirvede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturmak istediği güvenli bölge olacak. Bu konuda atılan adımlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani’yi bilgilendirecek. Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile ayrıca başbaşa görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde S-400’ler, SU-35 savaş uçağı, savunma sanayii ve ekonomik işbirliği konularının da ele alınması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:28
  1. Ankara
  2. Suriye
  3. İdlib kenti
  4. Çankaya Köşkü
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. ‘Suriye’ zirvesi
  7. Türkiye

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