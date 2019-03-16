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Vergili: “Bu şehirden ne terörist çıkar ne de vatan haini”

Her fırsatta yerel bir siyasetçi olduğuna vurgu yapan ve ülke konularıyla ilgili açıklamalar yapmaktan kaçınan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yaptığı sıradışı açıklama ile yine gündeme damgasını vurdu.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:42
Vergili: “Bu şehirden ne terörist çıkar ne de vatan haini”

Her fırsatta yerel bir siyasetçi olduğuna vurgu yapan ve ülke konularıyla ilgili açıklamalar yapmaktan kaçınan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yaptığı sıradışı açıklama ile yine gündeme damgasını vurdu.


Başkan Vergili; “Ben ne kadar vatanseversem diğer partilere mensup arkadaşlarımda o kadar vatansever” dedi.


Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinden itibaren şehrin siyasal ve demografik olarak zengin bir mozaiğe sahip olduğuna dikkat çeken Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “ Fabrikamızın ve şehrimizin temelleri Ulu Önder Mustafa Kemal’in talimatlarıyla atılmış. Ama o temelde CHP Genel Başkanlığı yapan merhum İsmet İnönü’nün de harcı var, Demokrat Parti’yi kuran merhum Celal Bayar’ın da, merhum Fevzi Çakmak Paşanın da. Sonra yurdun dört bir yanından büyüklerimiz gelmiş, bir köyü cumhuriyet kenti haline getirmiş, bu şehir böyle bir şehir” dedi.


“Bu şehirden ne terörist ne de vatan haini çıkar” cümleleriyle açıklamalarına devam eden Başkan Vergili, şunları söyledi:


“Bir şehidimiz olduğunda meydanda 50 bin Karabüklü toplanıyoruz, ben biliyorum ki o meydanda; MHP’lide var Ak Partili de, CHP’li de var İYİ Partili de, Saadet Partili de var, Büyük Birlik Partili de, ben ne kadar vatanseversem o kardeşlerim de o kadar vatansever. Ben iki dönemdir her partiye mensup kardeşlerimin ve büyüklerimin destekleriyle belediye başkanı seçiliyorum, ben Karabük’ün ortak değeriyim, inanıyorum ki 31 Mart’ta da aynı birlik ve beraberlik devam edecek, çünkü hiçbir hemşerimin Karabük sevgisinden ve vatan aşkından en ufak bir şüphem yok.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:42
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