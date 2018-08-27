Vergi prim trafik  MTV cezası KYK SGK Bağ Kur borcu yapılandırma

Geçtiğimiz günlerde borç yapılandırmalarına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmişti. Vergi, prim gibi borcu yapılandırma başvuruları başladı. Peki vergi prim borcu yapılandırma nasıl yapılır, vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman?

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Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresinin 27 Ağustos'ta dolacak. Söz konusu yasa uyarınca, 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK, idari para cezalarının yapılandırılması mümkündür.Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin 27 Ağustos Pazartesi mesai saati bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak. Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

BORÇ YAPILANDIRMADA SON GÜN 27 AĞUSTOS

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Kanuna göre kabul edilen tasarının diğer detayları şöyle:

-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

- Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

- Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

- Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

- İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak.

- Yaşlılık aylığında, yüzde 100'e yakın artış sağlanıyor.

- Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.

- Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

- İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek.