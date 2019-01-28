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Vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonu

Evrakında eksiklikler buldukları şirketten 250 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilen vergi müfettişleri, suçüstü yakalandı- Gözaltına alınan 4 vergi müfettişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
Vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da denetledikleri bir şirketin evrakındaki eksiklikten kaynaklanan cezayı silme karşılığında rüşvet istedikleri iddia edilen vergi müfettişleri suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye'deki bir reklam şirketine denetime giden 4 vergi müfettişi, şirketin evrakında eksiklikler buldu. Müfettişler, şirketin sahibi Y.E'ye aracı N.T. vasıtasıyla 250 bin lira vermesi karşılığında para cezasından kurtulabileceğini iletti.

Şirket sahibi Y.E, Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurarak, denetime gelen müfettişlerin kendisinden rüşvet istediğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracı N.T. ile vergi müfettişleri E.D, H.T, M.A. ve M.K. ile mali müşavir A.H.K'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık iki ay süren takip sırasında aracı N.T. ile şirket sahibi Y.E. arasında sözde rüşvet pazarlığı yapılarak miktarın 50 bin liraya indirildiği belirlendi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri gözetiminde şirket sahibi Y.E, aracı N.T. ile Maltepe'de bir kafede buluştu. Şirket sahibi, seri numaraları alınmış 50 bin lirayı aracıya teslim etti.

Aracı N.T, daha sonra rüşvet talep eden müfettişlerden H.K. ile başka bir kafede buluştu. İki şüpheli, buluştukları kafede vale ve garson gibi davranarak önlem alan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında diğer vergi müfettişleri ve olaya karıştığı belirlenen mali müşavir A.H.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
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