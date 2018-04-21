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Vergi müfettişlerinden mektup

Ali … adlı bir vergi müfettiş yardımcısının gazetemizin okur postası sayfasına gönderdiği mektupta Vergi Denetim Kurulu idarecilerinin zıt tutum ve davranışlarına dikkat çekti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:48
Vergi müfettişlerinden mektup

Ali … adlı bir vergi müfettiş yardımcısının gazetemizin okur postası sayfasına gönderdiği mektupta Vergi Denetim Kurulu idarecilerinin zıt tutum ve davranışlarına dikkat çekti.

İŞTW O MEKTUP

BU KEYFİYET NEDEN?

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Osman KIRBIYIK özel bir toplantıda, vergi müfettiş yardımcısı olan arkadaşlara “filanca bakanları, milletvekillerini aratıyorsunuz; ama biz bunları kaldırırız” diyerek bürokraside diledikleri gibi at koşturup, seçilmişleri “tamam efendim, bir yanlışlık olmuş herhalde efendim” diyerek sadece oyaladıklarını itiraf etmiştir.

Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in katılmış olduğu toplantıda biz Vergi Müfettiş Yardımcıları’na meslek hayatı boyunca aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini söylediği söz “Adil olun!” iken Kurul idarecilerinin almış olduğu kararlar, bu zamana kadar Yardımcılara ve genel anlamda denetim birimlerinin birleşmesi karşısındaki söylem, tutum ve davranışlarına bakıldığında son derece zıt olduğu görülmektedir. Kararlar çerçevesinde yetiştirilme süreci boyunca mesleki disiplin ve mevzuat bilgisi ile donanımlı bir şekilde Yardımcılık sürecini tamamlayarak Vergi Müfettişi olarak atanmaya hak kazanması gereken adayların Yardımcılık süresi boyunca başarılarının hiçe sayılarak yazılı yeterlik sınavından dahi başarılı olması durumu Kurum tarafından yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasına rağmen yapılan sözlü mülakatta hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, hakkında adli veya idari soruşturma bulunmayan adayların keyfi şekilde yönetmelikte yer alan “ikinci sınav hakkı” maddesi bahanesiyle başarısız sayılması, alınan siyasi irade kararlarını hiçe saymak anlamına gelmektedir. Bu; ayrıca ülkenin hala, başka bir bürokratik kast ile yönetildiğinin ispatı olmaktadır.

ALİ ../İSTANBUL

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:48
  1. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Osman KIRBIYIK
  2. vergi müfettiş yardımcısı

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