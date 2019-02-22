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Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi’nde yeni dönem

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda oyların çoğunluğunu alan Esat Bal, İzmir Şube Başkanı seçildi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:38
Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi’nde yeni dönem

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda oyların çoğunluğunu alan Esat Bal, İzmir Şube Başkanı seçildi.



VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş ve Adana Şube Başkanı Uğur Aydın’ın da katıldığı VMD İzmir Şubesi 16. Genel Kurul’u bir otelde gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul, geçmiş yönetimin faaliyet ve denetim raporlarının okunmasıyla devam etti. Daha sonra adaylar, birer konuşma yaptı.



"Kamuda örgütlü en güçlü derneğiz"


Oyların çoğunluğunu alarak Şube Başkanı seçilen Esat Bal yaptığı teşekkür konuşmasında, "Vergi Müfettişleri Derneğimiz 5 bini aşkın vergi müfettişi üyesi ile kamuda, denetim alanında örgütlü en güçlü dernektir" dedi.


Vergi müfettişlerini temsil eden bir dernek olduklarını belirten Bal, "Bilindiği üzere ülkemizdeki en önemli gelir kaynağı, vergi gelirleri olup toplam gelirin yüzde 80’den fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle kayıt dışılıkla mücadele, vergi kaçakçılığının engellenmesi ve terörün finansman kaynaklarının engellenmesi gibi çok önemli görevler üstlenen vergi müfettişlerini temsil eden bir derneğiz. Bu nedenle yükümüzün ağır olduğunun bilincindeyiz. İzmir Şubesi olarak Aydın ve Manisa’yı da içine alan bölgede yaklaşık 450 üyemizle yeni dönemde nitelikli insan kaynağımızdan güç alarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



Şube yönetim kurulu


Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Esat Bal, Onur Pamuksuz, Kayahan Aysert, İbrahim Toprak, Mustafa Kemal Alaşahin, Mehmet Ali Çıplak ve Okan Acar. Denetim kurulunda ise Hüseyin Şeker, İhlashan Dedeler, Selçuk Şahin Bingöl yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:38
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