0553 313 94 23

Vergi müfettişine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

FETÖ üyeliği nedeniyle yargılanan eski vergi müfettişine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 21:55
Vergi müfettişine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılanan eski vergi müfettişi Uğur Yıldız'a, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Yıldız ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı son savunmasını yapan Yıldız, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını öne süren Yıldız, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, esasa ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yıldız'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 21:55
  1. Ankara
  2. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta 'patlayıcı' paniği! 'Gözümüzü korkutamayacaklar'
    1. New York'ta 'patlayıcı' paniği!..
    2. Bıngıldak ile ilgili bunları biliyor..
    3. Karamollaoğlu'ndan kritik açıklama: Bu..
    4. Henry'li Monaco, Club Brugge..
    5. Cedric Bakambu'dan Mesut Özil'e çağrı:..
    6. Vergi müfettişine FETÖ'den hapis cezası
    7. Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu..
    8. ABD’den dikkat çeken teröristbaşı..
    9. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu: Hakaret..
    10. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    11. Trump'tan kınama: Tolere edilmeyecek
    12. Hamas lideri Heniyye, Gazze'de Mısır..
    13. Laikçilerin iğrenç iftiraları..
    14. Antalya'da FETÖ operasyonu!
    15. Terör örgütü PKK'ya düzenlenen..
    16. Galatasaray-Schalke maçında ilk 11'ler..
    17. Canan Karatay veganlara savaş açtı:..
    18. Emeklilikte yaş önergesi reddedildi!..
    19. Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle..
    20. MHP'den Melih Gökçek bombası: Aday..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur