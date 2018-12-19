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Vergi kapsamına alındı! Yüzde 15 kesinti yapılacak

İnternet üzerinde verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak olan kararnameyle, internet platformunda verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılacak.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:39
Vergi kapsamına alındı! Yüzde 15 kesinti yapılacak

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri Cumhurbaşkanı kararı ile vergi kapsamına alınarak bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Yüzde 15 bendi eklendi

Karar ile ilgili kanunlardaki bazı maddelere "İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15" bendi eklendi.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak.

Uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibarıyla hayata geçirilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:39
  1. EKONOMİ
  2. reklam
  3. İnternet
  4. vergi

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