Vergi kapsamına alındı! Yüzde 15 kesinti yapılacak

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri Cumhurbaşkanı kararı ile vergi kapsamına alınarak bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Yüzde 15 bendi eklendi

Karar ile ilgili kanunlardaki bazı maddelere "İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15" bendi eklendi.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak.

Uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibarıyla hayata geçirilecek.