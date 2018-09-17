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Vergi kaçırmak için 'ablasına güvenen' Hadise'ye ailesinden şok!

Geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açan şarkıcının bu hamlesinin nedeni belli oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:41
Vergi kaçırmak için 'ablasına güvenen' Hadise'ye ailesinden şok!

Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı Hadise, iddiaya göre Türkiye'de vergi ödememek için tüm mal varlığını şirket sahibi ablasının üzerine yaptı. 13 yıldır şöhret olduğu Türkiye'de üzerine kayıtlı sadece bir evi olan Hadise, emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak için gayrimenkullerini ablasının üzerine kaydettirdi.

Ablasının İstanbul'daki menajerlik şirketi sayesinde vergi ödemekten kurtulan şarkıcı, iddiaya göre araçlarını da Hülya Açıkgöz'ün üzerine kaydettirdi. Bu sayede yakıt masrafını da şirketin gideri gibi gösterip kâra geçmeyi amaçlayan şarkıcının planı, suya düştü.

Saklambaç'ın özel haberinde yer alan iddiaya göre, annesinin "Tüm mal varlıkların, kardeşlerinle ortak. Senin malın, onların da malı"demesiyle şarkıcının ailesiyle arası açıldı.

Hadise, ilk iş olarak da ablasının üzerindeki mallarını almak için mahkemeye koştu. Ancak konuşulanlara göre, Hülya Açıkgöz'ün üzerindeki malları kardeşine vermeye niyeti yok.

Öte yandan, konserleri başına ortalama 150 bin lira alan, hatta yurt dışı konserlerinde bu sahne ücretini iki katına çıkaran Hadise'nin İstanbul, Bodrum ve Avrupa'da birçok gayrimenkul satın aldığı konuşuluyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:41
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