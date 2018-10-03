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Çin'de vergi kaçıran aktrise rekor ceza

Çin'in ünlü sinema oyuncusu Fan Bingbing, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 130 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:57
Çin'de vergi kaçıran aktrise rekor ceza

Çin’de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü aktris Fan Bingbing'e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı (yaklaşık 130 milyon dolar) para cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosunun haziran ayında başlattığı soruşturmada, Fan’ın gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturmada sonucunda, Fan ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam yaklaşık 130 milyon dolar ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen Fan hakkında hapis cezası verilmeyeceği bildirildi.

X-Men ve Demir Adam filmlerinde oynamıştı

Çinli aktris Fan ülke sinemasının yanı sıra Hollywood yapımı "X-Men: Geçmiş Günler Gelecek" ve "Demir Adam-3" gibi filmlerde de rol almıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:57
  1. Çin
  2. Fan Bingbibg

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