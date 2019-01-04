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"Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir"

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu:- "Kasım ayı itibarıyla otomotive sunulan desteklerin 2019 yılının ilk üç ayında da devam ettiriliyor olmasının iç pazara olumlu etki edeceğine inanıyorum. Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir"- "Kasım ve aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV desteğiyle Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz"

04 Ocak 2019 Cuma 13:58
"Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir"

İSTANBUL (AA) - Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, kasım ayı itibarıyla otomotive sunulan desteklerin 2019 yılının ilk üç ayında da devam ettiriliyor olmasının iç pazara olumlu etki edeceğine inandığını belirterek, "Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir." ifadesini kullandı.

Cengiz Eroldu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek faiz ortamı ve döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda talebi baskılayan unsurlar olduğuna dikkati çekti.

2018 yılının ikinci yarısında pazarda önemli daralma yaşandığına işaret eden Eroldu, yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım olduğunu ve iç pazara hareket getirdiğini hep birlikte gördüklerini vurguladı.

Eroldu, bu teşviklerin üç ay daha uzatılmasının, sektör için atılmış çok önemli ve pozitif bir karar olduğunu dile getirerek, "Kasım ve aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV desteğiyle Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve yüksek büyüme potansiyeline olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayı itibarıyla otomotive sunulan desteklerin 2019 yılının ilk üç ayında da devam ettiriliyor olmasının iç pazara olumlu etki edeceğine inandığını kaydeden Eroldu, "Vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettirir." bilgisini verdi.


- "Önemli bir dönemden geçiyoruz"

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş'ın geride bıraktığı 50 yılda Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde önemli rol oynadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştük. Şu anda da önemli bir dönüşümün yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Değişen teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil, yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Amacımız, ilk elli yılımızda yakaladığımız başarıyı, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının, parçası olmaktan gurur duydukları, küresel bir şirket olarak devam ettirmek. 2019 yılında da uzun vadeli bakışımız ve ana konu başlıklarımız değişmeyecek."

2019 yılında Ar-Ge ve dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam ederek rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerini de aktaran Eroldu, "2019 yılında nakit ve işletme sermayesi yönetimi her zaman olduğundan daha önemli olacak. Önemli olan yaşanan ekonomik olumsuzluklardan güçlenerek ve daha çevik hale gelerek çıkabilmektir. Bunu başaran firmalar kuşkusuz bir adım öne çıkacaktır." yorumunu yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:58
  1. Cengiz Eroldu
  2. TOFAŞ

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