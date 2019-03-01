Vergi iadesi başvuruları başladı! İşte yapılması gerekenler

İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini sonlandırdığı durumlarda ödenen tazminatlardaki vergi iadesi için internet üzerinden başvurular başladı. Konuyla ilgili gelir vergisi genel tebliği de son aşamaya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğe göre, 27 Mart 2018 tarihinden önce iş akitleri karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilen işçilere ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. Tebliğin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Hak sahipleri, vergi iadesi başvurusu için İnteraktif Vergi Dairesi’ne (İVD) https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek.

İVD şifresi olanlar doğrudan siteye girebiliyor. İVD şifresi olmayanlar “e-devlet şifresiyle giriş” seçeneğini tercih ettiklerinde, İVD’ye yönlendiriliyor. İnteraktif Vergi Dairesi’nde en soldaki sütunda yer alan “İşlemlerim” sekmesi tıklandıktan sonra, “İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talebi” yazan bölümü seçmek gerekiyor. Bundan sonraki işlemler, adım adım şöyle ilerliyor.

Yedi adımda vergi iadesi başvurusu

1- İşlemlere başlamadan önce ikale veya iş sonu sözleşmesi ile işten ayrılırken düzenlenen ücret bordrosu ve vergi ödemelerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgeyi ayrı ayrı taratmalısınız.

Vergi iadesi talebinde bulunabilmek için dava açmamış, açılmış dava var ise vazgeçmiş olmak gerekiyor. Bu nedenle siteye girildiğinde ilk olarak, “İkale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında gelir vergisi kesintisi iade talebine ilişkin açılmış bir davanız var mı?” diye soruluyor. “Evet” cevabı verenlerden, davadan feragat dilekçesinin ilgili mahkeme kalemine giriş tarihi ve sayısı isteniyor. Davadan feragat başvurusu yapmamış olanların ise feragat başvurusu yaptıktan sonra İVD’ye tekrar giriş yapmaları gerekiyor.

Vergi iadesi ile ilgili dava açmamış olanlar, soruya “Hayır” cevabını verdiklerinde yeni bir sayfa ile karşılaşıyorlar. Bu sayfada ilk olarak, vergi kesintisi yapılan tutara ait ücret bordrosunun döneminin ay ve yıl olarak girilmesi gerekiyor. Örneğin, bordronun üzerinde “6-2015” yazıyorsa, 2015’in haziran ayında düzenlendiği anlamına geliyor.

Bu işlemin ardından vergi iadesinin yatırılmasını talep ettiğiniz bankanızın şube bilgileri ile IBAN numarasını gireceksiniz.

İşverenin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarasını yazarak “Sorgula” butonuna basacaksınız. Bilgi doğruysa işverenin unvan veya isminin baş ve son harfleri çıkacak.

Bu alanları doldurduktan sonra karşınıza çıkan ekrana ikale veya işten ayrılma sözleşmesi, ücret bordrosu ve son olarak da bu sözleşmeye dayanarak ne kadar vergi ödendiğini de gösteren belgeyi ayrı ayrı yükleyeceksiniz.

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu son bir defa kontrol ettikten sonra, onay butonuna bastığınızda cep telefonunuza SMS ile şifre gelecek. Bu şifreyi girip onayladığınızda başvurunuz tamamlanacak

Hangi tazminatlar için vergi iadesi yapılacak?

İşçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek.

Elden başvuru da yapılabilir

Vergi iadesi başvuruları internet üzerinden yapılabildiği gibi işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine elden veya iadeli taahhütlü posta ile de yapılabilecek.

İade için elden veya posta yoluyla başvuruda bulunacak kişiler, öncelikle vergi dairesinden alacakları veya internetten indirecekleri matbu dilekçeyi dolduracaklar. Dilekçeye ek olarak ikale sözleşmesi örneği; ücret bordrosu ve bu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belgeyi vergi dairesine sunacaklar.

Vergi iadesi tutarları, vergi dairelerince yapılacak incelemelerin ardından banka hesaplarına yatırılacak. Tebliğde, ödemenin ne kadar süre içinde yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, en kısa sürede yapılması bekleniyor.

27 Mart 2018’den sonrası için iade yok

Vergi iadesinden yararlanılabilmesi için karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27 Mart 2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerekiyor. Zira, 27 Mart 2018 tarihinden sonra söz konusu tazminatlar için vergi alınmadı.

Beş yıllık zaman aşımı

Vergi iadesinde, işten ayrılma tarihinden itibaren beş yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde yapılmış olması şartıyla, 30 Ocak 2019 tarihinden önce yapılan ve şikâyet aşamasında bulunan talepler üzerine de vergi iadesi yapılacak.

Davadan vazgeçmek şart mı?

Vergi iadesi başvurusunda bulunabilmek için dava açılmaması, daha önce açılmış davadan da feragat edilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, daha önce dava açmış ve davası sonuçlanma aşamasına gelmiş olanlar, isterlerse mahkeme sürecinin sonlanmasını bekleyebilirler. Bu durumda mahkemenin hükmedeceği tutar üzerinden iade alabilecekler. Mahkeme sürecinin sonucu beklendiğinde vergi iadesini faiziyle birlikte alma olanağı olabileceği gibi, olumsuz bir karar çıkması durumunda hiç iade yapılmayacağını da göze almak gerekiyor. Çünkü, kesinleşmiş yargı kararı bulunanlara, sonuç ne olursa olsun mahkeme kararı uygulanacak.

(Habertürk)