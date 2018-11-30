Vergi harç ve cezalara 2019’da ne kadar zam geldi? Ehliyet MTV ve pasaport fiyatları ne kadar?

Yeni yıla girecek olunması nedeniyle zam haberleri de gelmeye başladı. 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı yüzde 23.73 artacak. Buna göre, yeni pasaport harcı bir yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.

Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Buna göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak:

1 yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye

2 yıllık 327 TL’den 405 TL’ye

3 yıllık 465 TL’den 575 TL’ye

4-10 yıl 656 TL’den 811 TL’ye çıktı.

Defter bedeli de 108 TL’den 133 TL’ye çıktı.

Yani 10 yıllık pasaport almak isteyen biri 940 TL’den fazla ücret ödeyecek.