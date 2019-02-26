Vergi Haftası Nedeniyle Vali Soytürk’e Ziyaret

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Vali Soytürk, Vergi Haftası nedeniyle Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki birim amirlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Vali Soytürk, her yıl olduğu gibi bu yılda Şubat ayının son haftasında kutlanacak olan Vergi Haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Defterdar Keleş’ten bilgi aldı. Ziyaretten dolayı teşekkür ederek hafta ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Soytürk, verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişeceği gerçeğini söyledi. Soytürk, "Özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelini Vergi Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, mükelleflerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.