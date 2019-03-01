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Vergi Haftası futbol turnuvası

30.

01 Mart 2019 Cuma 17:56
Vergi Haftası futbol turnuvası

30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı şampiyon oldu.


18 Şubat’ta başlayan ve hafta boyunca devam eden müsabakalar, Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesisleri Halı Sahası’nda yapıldı. Final maçında, Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ile Vergi Dairesi Süreksiz Yükümlülükler Müdürlüğü Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Müsabakayı Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ersin Eroğul ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk de izledi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 5-4’lük skorla kazan Anadolu Üniversitesi, şampiyon olurken ve kupanın da sahibi oldu. Anadolu Üniversitesi futbol takımı kupa ve madalyasını Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci’den aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:56
  1. kültür

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