‘Vergi Haftası’ etkinliklerle kutlanacak

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ‘Vergi Haftası’ dolayısıyla, Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin önemine de dikkat çeken Vali Çakacak, insanların iyi eğitilerek vergi bilincinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. Kamu hizmetlerinin daha faal bir şekilde uygulanabilmesi için vergi ödemenin bir vatandaşlık borcu olduğunu kaydeden Vali Çakacak, “Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha fazla söz sahibi olan ülkemizin, bu noktaya gelmesindeki en büyük etken ekonomik güçtür. Bu ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere de hizmet olarak geri dönmektedir” ifadelerini kullandı.

Vergi Dairesi personeline bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çakacak, konuşmasını tüm kişi ve kuruluşlara sağlıklı ve bol kazançlı yıllar temenni ederek sonlandırdı.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla 1990 yılından bu yana ‘Vergi Haftası’nın her yıl şubat ayının son haftasında çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Vergi Dairesi Başkanı Demir ise, hafta boyunca okullarda öğrencilere verginin önemini anlatacaklarını bildirdi. Ödedikleri vergilerle Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere teşekkürlerini ileten Başkan Demir, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.