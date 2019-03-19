Vergi dairesine yönelik terör saldırısı davası

ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK'nın Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığına 1 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği ve iki kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 50 sanıklı davada 7 tutukludan ikisi tahliye edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Gelir İdaresi Başkanlığının avukatları katıldı.

Davada dün tamamlanan sanık savunmalarının ardından söz verilen Gelir İdaresi Başkanlığının avukatları, davaya müdahillik talebinde bulundu, sanıkların iddianamede yer aldığı şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamı talebinde bulundu.

Sanıklar ise suçsuz olduklarını savundular. Tutuklu sanıkların tahliye talebinde bulunmalarının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi ve sonrasında ara kararlarını açıkladı.

Buna göre mahkeme tutuklu sanıklardan Endam Gül ve Reşad Kokan'ın tahliyesine, Mohammad Sheıhk Nahhal, Mahmood Atıyye, Ali Anadany, Abduljawad Almousa ve Amına Chıkhmous'un tutukluluklarının devamına karar verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının davaya müdahilliğini kabul eden ve yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki bu kararın devamına hükmeden mahkeme heyeti, davayı erteledi.

- İddianame

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, PKK elebaşlarının da aralarında olduğu 50 kişi yer aldı.

İddianamede saldırıyla Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasından sorumlu olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan 32 kişi ve olayda sorumlulukları tespit edilen diğer sanıkların "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

PKK elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da yer aldığı iddianamedeki diğer sanıklar şunlar:

"Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özden, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo (1988 doğumlu), Muhammed Eldibo (1991 doğumlu), Necah Muhgan ve Omar Hellı."

Öte yandan bombalı çantayı vergi dairesine koyduktan sonra Suriye'ye kaçmak isterken yakalanan Ersen Ertoğan, gözaltındayken üzerindeki uyuşturucu maddeyi içince, "çoklu uyuşturucu madde kullanımı" nedeniyle zehirlenerek ölmüştü.