Vergi dairesine terör saldırı davası

ANKARA (AA) - Silahlı terör örgütü PKK'nın Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığına 1 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği, iki kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 7'si tutuklu 11 sanık ile taraf avukatları katıldı.

İddianame özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından savunma yapmaları için sanıklara söz verildi.

Ardından saldırıyı Ersen Ertoğan ile planlayan firari sanık Suriye uyruklu Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous, hakim karşısına çıktı.

Bomba yapımında kullanılan malzemeleri evinde bulundurmakla suçlanan Chıkhmous, 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, dini nikah kıydığı biriyle yaşadığını ifade etti.

Chıkhmous, kardeşi Alan Chıkhmous'nun 2017'de Aksaray'daki evine gelerek çocuk sahibi olmadığını, bunun için Türkiye'de tedavi görmek istediğini söylediğini aktardı.

Alan Chıkhmous'un evinde kalmasına izin verdiğini belirten Chıkhmous, bir süre sonra kardeşinin kendisine para sıkıntısı çektiğini, bunun için kaçak sigara işine gireceğini anlattığını bildirdi.

Bu görüşmelerinden kısa bir süre sonra kardeşinin çantalarla eve geldiğini aktaran Chıkhmous, "2017'nin Kasım ayında kardeşim 3 çanta ile eve geldi. İçinde kaçak sigara olduğunu söyledi. Karşı çıktım ama müşterisinin hazır olduğunu ve çok fazla kalmayacağını söyledi. Kardeşim olduğu için kabul ettim. Çocukların odasına, eşimden gizli bir şekilde sakladım. Çantanın içinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğunu bilmiyordum." savunmasını yaptı.

Çantaları yaklaşık iki buçuk ay muhafaza ettiğini belirten Chıkhmous, evde olmadığı bir gün kardeşinin çantaları gördüğünü ifade etti.

Chıkhmous, "Sıradan bir hayatımız vardı. Daha önce hiçbir olaya karışmadım. Sadece çocuklarımla ilgileniyordum. Alan Türkiye'ye geldi hayatımız karardı." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının, sosyal medya hesapları üzerinde terör örgütü PKK/YPG ile ilgili paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini belirtmesi üzerine sanık Chıkhmous, "Ben kim nedir bilmem. Suriyeli yakınlarımın paylaşımlarını beğenmişim sadece. Hangisi terör örgütü, hangisi değil bilmem. Ben bir tek Barzani'yi bilirim." iddiasında bulundu.

Evinde adına düzenlenen sahte kimlik bulunduğu hatırlatılan Chıkhmous, "Dini nikahla evliyim. Bana para karşılığı kimlik çıkartıldığı söylenmişti. Ben de bir adama para verdim kimlik çıkardı. Bu kimliğin sahte olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu öne süren Chıkhmous, beraatini talep etti.

- "Para verdiler taşıdım"

Bomba yüklü çantayı Ersen Ertoğan ile taşıdığı tespit edilen Suriye vatandaşı Ali Anademi de Suriye'den geldikten sonra Mersin'de "korsan taksicilik" yapmaya başladığını söyledi.

Firari sanık Alan Chıkhmous'un daha önce tanıdığını anlatan Anademi, para karşılığında içinde boma olduğunu bilmediği çantanları taşıdığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Suriye'den geldikten sonra Mersin'de kaçak taksicilik yapmaya başladım. Daha öncede birçok kez şehirler arası iş aldım. Suriyeliler yakalanmamak için genellikle kaçak taksi kullanır. Bu işi de öyle düşündüm. Ne bombadan ne de saldırıdan haberim yok. Para verdiler ben de müşteri diye taşıdım. Ersen Ertoğan'ı ilk kez orada gördüm."

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- İddianameden

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, PKK elebaşlarının da aralarında olduğu 50 kişi yer aldı.

İddianamede saldırıyla Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasından sorumlu olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan 32 kişi ve olayda sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 sanığın, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

PKK elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da yer aldığı iddianamedeki diğer sanıklar şunlar:

"Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özen, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Karayılan">Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo, Necah Muhgan ve Omar Hellı."

Öte yandan bombalı çantayı vergi dairesine koyduktan sonra Suriye'ye kaçmak isterken yakalanan Ersen Ertoğan, gözaltındayken üzerindeki uyuşturucu maddeyi içerek "çoklu uyuşturucu madde kullanımı" nedeniyle zehirlenerek ölmüştü.

