Vergi Dairesinden TÜMSİAD Aydın Şubesine ziyaret Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır’dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır’dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.

Vergi Haftası münasebeti ile gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Aydın Şubesi adına Başkan Nusret Ünal heyeti ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ana konuyu, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının arttırılması oluşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.