Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma son tarih

Vergi borcu bulunan vatandaşlara devlet kolaylık sağladı. İlk taksidi 15 Ekim’de olan vergi yapılandırmada ikinci taksit ise 30 Kasım’da ödenecek. 30 Kasım’a kadar vergi borcunu ödeyen vatandaşların borcundan yüzde 50 indirim yapılacak.

Vergi borcu yapılandırmasının ikinci taksit ödemes için son gün bugün yani 30 Kasım. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırılmış borçlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek. Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.

Vergi borcu yapılandırma için tanınan süre uzatıldı. E Devlet üzerinden borç sorgulaması yapan vatandaşlar Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlıklarına müracaat ederek vergi borçlarını yapılandırabiliyor. Borcunu yapılandıran vatandaşları bu borçlarından gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek ve böylece vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.