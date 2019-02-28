Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi

Antalya Verem Savaşı Derneği Başkanı İsmail Akçam, belediye gelirler kanununa göre ‘Eğlence Vergisi Hasılatı’nın yüzde 10‘unun Verem Savaşı Derneği’ne verilmediğini ileri sürdü.

Antalya Verem Savaşı Derneği Başkanı İsmail Akçam, belediyelerden ‘Eğlence Vergisi Hasılatı’nın destek alamadıkları kaynak sıkıntısı yaşadıklarını savundu. Verginin derneğe ödenmemesinin sonucu olarak hizmetlerde aksamaların ve personel ücretlerinde ödeme sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Akçam, “Bağış ve kendi öz kaynaklarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlçe belediyeleri bize ödeme yapmamalarına gerekçe olarak ilçe sınırlarında dernek binamızın ya da dispanserin bulunmamasını gösteriyor. Aksu’da 9, Manavgat’ta da 9 kişiye ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Seyyar laboratuvar ve röntgen cihazlarıyla donatılmış araçlar gönderiyoruz ilçelere. Bunlar hizmet götürdüğümüzün kanıtı değil midir. Dernek binası olup olmadığı aranmamalı önemli olan hizmetin verilmesidir. Her 500 bin kişiye bir verem dispanserinin yapılabileceği kanunlarla sınırlandırılmış. Antalya il sınırları içerisinde daha fazla dispanser yapılamaz” dedi.

“Burası banka değil”

Bir ilçe belediyesinin bir hasta için Verem Dispanserinden tarama talep ettiğini ve bu talebe karşılık verildiğini aktaran Akçam, “belediye bu davranışıyla sınırları içerisinde teşkilatımızın olduğunu kabul etmiş oldu. Öde bize yapıldı fakat daha sonra yaptıkları son 5 yılın ödemesini geri istiyorlar. Burası bankamı. Bize yapılan yardımlarla gezici araçlarımızı ve hizmetlerimizi finanse etmeye çalışıyoruz. Herhangi bir kar amacımız yok. Kanunsuz olmasına karşın şehir dışından gelen ve ticari amaç güden tarama araçlarının Derneğin gelirlerini daha da daraltıyor. Birde belediyeler desteğini kesince giderlerimizi karşılayamaz olduk” dedi.

Türkiye’de İlklerin Derneği

Yalnızca verem savaşı tedavisinde değil, tarama, muayene ve başka hizmetler de götüren Derneği’nin köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden İsmail Akçam, “4 gezici kliniğe sahip tek dernek biziz. Aynı zamanda Türkiye’de ilk dijital kliniği de biz kurduk. Antalya’ya birçok yatırımımız oldu. İhtiyaç anında çevre illere hatta Türkiye geneline de yardımda bulunuyoruz. Ne yazık ki hak ettiğimiz desteği almakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.