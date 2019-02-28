0553 313 94 23

Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi

Antalya Verem Savaşı Derneği Başkanı İsmail Akçam, belediye gelirler kanununa göre ‘Eğlence Vergisi Hasılatı’nın yüzde 10‘unun Verem Savaşı Derneği’ne verilmediğini ileri sürdü.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi

Antalya Verem Savaşı Derneği Başkanı İsmail Akçam, belediye gelirler kanununa göre ‘Eğlence Vergisi Hasılatı’nın yüzde 10‘unun Verem Savaşı Derneği’ne verilmediğini ileri sürdü.


Antalya Verem Savaşı Derneği Başkanı İsmail Akçam, belediyelerden ‘Eğlence Vergisi Hasılatı’nın destek alamadıkları kaynak sıkıntısı yaşadıklarını savundu. Verginin derneğe ödenmemesinin sonucu olarak hizmetlerde aksamaların ve personel ücretlerinde ödeme sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Akçam, “Bağış ve kendi öz kaynaklarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlçe belediyeleri bize ödeme yapmamalarına gerekçe olarak ilçe sınırlarında dernek binamızın ya da dispanserin bulunmamasını gösteriyor. Aksu’da 9, Manavgat’ta da 9 kişiye ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Seyyar laboratuvar ve röntgen cihazlarıyla donatılmış araçlar gönderiyoruz ilçelere. Bunlar hizmet götürdüğümüzün kanıtı değil midir. Dernek binası olup olmadığı aranmamalı önemli olan hizmetin verilmesidir. Her 500 bin kişiye bir verem dispanserinin yapılabileceği kanunlarla sınırlandırılmış. Antalya il sınırları içerisinde daha fazla dispanser yapılamaz” dedi.



“Burası banka değil”


Bir ilçe belediyesinin bir hasta için Verem Dispanserinden tarama talep ettiğini ve bu talebe karşılık verildiğini aktaran Akçam, “belediye bu davranışıyla sınırları içerisinde teşkilatımızın olduğunu kabul etmiş oldu. Öde bize yapıldı fakat daha sonra yaptıkları son 5 yılın ödemesini geri istiyorlar. Burası bankamı. Bize yapılan yardımlarla gezici araçlarımızı ve hizmetlerimizi finanse etmeye çalışıyoruz. Herhangi bir kar amacımız yok. Kanunsuz olmasına karşın şehir dışından gelen ve ticari amaç güden tarama araçlarının Derneğin gelirlerini daha da daraltıyor. Birde belediyeler desteğini kesince giderlerimizi karşılayamaz olduk” dedi.



Türkiye’de İlklerin Derneği


Yalnızca verem savaşı tedavisinde değil, tarama, muayene ve başka hizmetler de götüren Derneği’nin köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden İsmail Akçam, “4 gezici kliniğe sahip tek dernek biziz. Aynı zamanda Türkiye’de ilk dijital kliniği de biz kurduk. Antalya’ya birçok yatırımımız oldu. İhtiyaç anında çevre illere hatta Türkiye geneline de yardımda bulunuyoruz. Ne yazık ki hak ettiğimiz desteği almakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
    1. GÜNCELLEME - Tartıştığı oğlunu..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna..
    4. Yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip..
    5. Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak..
    6. Ağrı'da eğitime kar engeli
    7. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    8. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
    9. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
    10. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
    11. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
    12. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
    13. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    14. Takla atan otomobil ters dönerek..
    15. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    16. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    17. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    18. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    19. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    20. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    21. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    22. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    23. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    24. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    25. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    26. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    27. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    28. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    29. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    30. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar