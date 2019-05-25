Verem Savaş Derneği’den iftara davet

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan’ın Osmanlar Köyü’ne kazandırdığı ek cami binası çalışmaları sona erdi.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan’ın Osmanlar Köyü’ne ilaveten yaptığı ek cami binasının yapımı tamamlandı. Bu zamana kadar bir çok ev, okul ve cami yapan Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan yapımı tamamlanan camide iftar programı düzenledi. 28 Mayıs 2019 Pazar günü akşamı Osmanlar Köyü’nde yapımı tamamlanan camide düzenlenecek iftara Başkan Erdoğan herkesi davet etti. Öte yandan konuşan Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Kart ise Osmanlar Köyü’ne kazandırılan ek bina camininyapında köy halkı olarak seferberlik ettiklerini belirtti.Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Kart konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Derneğimizi 2009 yılında kurduk. Köyümüzün yardımseverleri ile beraber camimizin lojmanına camimizin eksiklerini, ek binasını sundurmasını Hasan ağabeyimizin, köyümüzün, eşimizin dostumuzun yardımlarıyla bu hale getirdik. Camimiz küçük geliyordu, İlave ikinci camimizi yaptık. Hasan ağabeyimizin sayesinde, kendilerini çok yardımcı oldu. Bütün köy halkı ile beraber çalıştık yaptık. Pazar günü de topluca Sayın Kaymakamımızı davet ediyoruz buraya yardım eden yetkili arkadaşlarımızı ağabeylerimizin hepsini iftara bekliyoruz. Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan’a gerçekten çok teşekkür ediyoruz bütün köy halkı olarak. İftarı düzenleyen dernek olarak Hasan ağabeyimiz. Tekrardan yardımı olan herkese teşekkür ederiz.”