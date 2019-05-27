Verem Savaş Derneği yapımı tamamlanan camide iftar verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Osmanlar Köyü’nde yapımını tamamladığı camide yaklaşık 200 kişiye iftar verdi.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan Osmanlar Köyü’nde yaklaşık 3 ay önce başlattığı camii ek bina inşaatının yapımını tamamladı. Dernek Başkanı Erdoğan yaklaşık 100 bin TL’ye mal olan camide bu akşam 200 kişiye iftar verdi. İftar davetine Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu, Özel Echomar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Alp Demir Zorlu, çevre köyler ve Osmanlar Köyü sakinleri katıldı. Akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlar açılırken, davetlileri yemek ikram edildi. Yemeğin ardından ise yapımı tamlanan cami de Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Köy sakinleri yapılan hizmetten dolayı Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan’a teşekkür etti. Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan 50 yılı aşkın zamandır köylerde veremle mücadele ederken bu tür kalıcı eserlere de önem verdiğini söyledi. 50 yıllık zaman dilimi içerisinde hastaneler, okullar, camiler ve ihtiyaç sahiplerine evler yaptırdığını anlatan Erdoğan “Osmanlar Köyü’nden de vatandaşlarımız camiye ek bina yapılmasını talep etti. Gelip incelediğimizde böyle bir ihtiyacın olduğunu tespit ettik. Ereğlimizin değerli işadamları Erol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çivici, Özel Echomar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Alp Demir Zorlu, Tat San A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tatlıbaş, R&M Beton Parke Fabrikası Sahibi Mehmet Morcu, Bozkuşlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bozkuş, Eczacı Kemal Haberal, Volkswagen Batı Karadeniz Bölge Bayii İlhami Yazıcıoğlu, Erdoğanlar Et Market Sahibi Bayram Erdoğan, Turay Halı, perde ve Çeyiz Mağazaları sahibi Fevzi Turan, Zonguldak Eski Milletvekillerimizden Fazlı Erdoğan destek oldular. Kendilerine bu hizmetin Osmanlar Köyü halkımıza kazandırılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu günde Osmanlar ve çevre köylerden gelen yaklaşık 200 kişiyle burada hem cami ek binasının açılışı hem de iftarımızı yapmış olduk. Cenab-ı Allah ziyadesiyle kabul etsin. Ömrümüz vefa ettiği sürece değerli işadamlarımızın katkıları ile halkımıza yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

İftar programı sonrası Erdoğan ve davetliler çay içip uzun süre sohbet etti.